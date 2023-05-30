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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وشيك.. زيلينسكي يعلن تحديد موعد شن الهجوم المضاد

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف حددت مواعيد شن الهجوم المضاد ضد روسيا.

وكان المسؤولون الأوكرانيون يتحدثون عن هذه الخطوة منذ عدة أشهر، مع تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حذرت من أن الفشل قد يؤدي إلى خسارة كييف لدعم داعميها الدوليين.

وكشف زيلينسكي تفاصيل اجتماع عسكري قدم فيه عدد من كبار القادة العسكريين تقارير. وقد دار الاجتماع حول “ليس فقط توريد الذخيرة، وليس فقط تدريب الألوية الجديدة، وليس فقط التكتيكات، ولكن أيضًا التوقيت”.

وأضاف: “هذا هو الأهم. توقيت كيف سنمضي قدما. ونحن سوف. وقال 'لقد تم اتخاذ القرارات”، دون تقديم أي تفاصيل حول متى وأين سيبدأ الهجوم المضاد.

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خلال الأسابيع الأخيرة، أصدر المسؤولون الأوكرانيون بيانات متضاربة حول الهجوم المضاد الذي تم المبالغة فيه كثيرًا. حتى أن ميخائيل بودولياك، أحد مساعدي زيلينسكي، قال إن الهجوم “مستمر منذ عدة أيام”.

ومع ذلك، قال كيريل بودانوف، الذي يرأس مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا، إن الهجوم المضاد سيبدأ قريبًا، مضيفًا أن كييف جمعت “الحد الأدنى الضروري من الأسلحة المطلوبة للهجوم”.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، من أن الدفع المخطط له منذ فترة طويلة “لن يؤدي إلا إلى إراقة الدماء والمزيد من تصعيد الصراع”، بينما أدان حملة الغرب غير المسؤولة لدعم كييف بالأسلحة.

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