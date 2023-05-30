أرقام صادمة.. وزير الدفاع الروسي يكشف خسائر أوكرانيا خلال شهر مايو



كشف وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، عن خسائر أوكرانيا خلال شهر مايو، مشيرا إلى أن القوات الروسية اعترضت 29 صاروخا من طراز ستورم شادو.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال شويجو، خلال اجتماع عبر الفيديو: "تواصل تجمعات القوات الروسية توجيه ضربات مباشرة فعالة للعدو وبلغت خسائره هذا الشهر وحده أكثر من 16 ألف عسكري".

وتابع: خسر نظام كييف أيضا في مايو "16 طائرة وخمس مروحيات و 466 طائرة مسيرة وأكثر من 400 دبابة وعربة مدرعة و 238 مدفع ميدان ومدفع هاون وقاذف قنابل".

وأكد وزير الدفاع الروسي أن موسكو تراقب طرق ومسارات نقل الأسلحة الغربية لأوكرانيا وتستهدفها، مشيرا إلى أنه تم تدمير منظومة باتريوت للدفاع الجوي في كييف.

وأوضح أن وتيرة تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة والمعدات في ارتفاع.

وجدير بالذكر أن روسيا قد اتهمت أوكرانيا بشن صباح هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على منشآت سكنية في موسكو، صباح اليوم الثلاثاء. شاركت فيها 8 طائرات، تم إسقاط 5 منها بواسطة مضادات الطائرات، وتم إسقاط الثلاثة الباقية بواسطة معدات الحرب الإلكترونية. بينما نفت موسكو تورطها المباشر في هذه الهجوم.

