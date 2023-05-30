رغم نفي أوكرانيا.. الكرملين يكشف سبب هجوم المسيرات على موسكو

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن هجوم الطائرات المسيرة على موسكو هو رد كييف على الضربات الروسية الفعالة يوم الأحد الماضي.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لـ بيسكوف اليوم الثلاثاء، حيث قال إن نظام كييف يرد بهجمات الطائرات المسيرة على الضربات الروسية الفعالة يوم الأحد الماضي على أحد مراكز صنع القرار.

واتهمت روسيا أوكرانيا بارتكاب أعمال "إرهابية" بعد هجوم نادر بالمسيرات على موسكو ومنطقتها، مشيرة إلى أنها اعترضت الطائرات الثمانية التي تم استخدامها.

وعلى الجانب الآخر، نفى مساعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تورط كييف المباشر في هجوم لطائرات بدون طيار على موسكو اليوم الثلاثاء، لكنه قال إن أوكرانيا استمتعت بمشاهدة الأحداث وتوقعت زيادة في هذه الهجمات.

وتابع "فيما يتعلق بالهجمات: بالطبع يسعدنا رؤيتهم ونتوقع زيادة في عدد الهجمات".

وأعلن الكرملين، عن تلقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين المعلومات اللازمة بشأن هجوم المسيرات على موسكو صباح اليوم، الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الهجوم بالطائرات المسيرة الذي حاولت كييف من خلاله استهداف موسكو، وكذلك استهداف مناطق روسية يؤكد مرة أخرى ضرورة مواصلة العملية الخاصة.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي سيجري تقييما عن العملية العسكرية في أوكرانيا.