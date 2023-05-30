مصير مشئوم .. أمريكا تدفع أوكرانيا نحو الهاوية

قالت صحيفة “ميل بولسكا” البولندية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا فقط كأداة لإضعاف روسيا.

وأوضحت الصحيفة، أن "الأمريكيين من وقت لآخر يوضحون ما يتوقعونه من هذا الصراع.. وهو إضعاف روسيا. بالنسبة لهم، أوكرانيا هي مورد استثمروا فيه بكثافة، وسوف يستخدمونه طالما أنه يخدم الغرض”.

وأضافت: “لا تريد الولايات المتحدة توسيع الصراع، ناهيك عن الدخول فيه بنفسها، لأن الصين تشكل تهديدًا كبيرًا لواشنطن”.

وأشارت إلي انه “يمكن ملاحظة ذلك حتى في توريد الأسلحة، حيث يتم إرسالها بكميات صغيرة إلى أوكرانيا، بينما يتم إرسال أسطول إلى تايوان”.

وأوضحت الصحيفة أنه ما دامت كييف تدير دورها في احتواء الكرملين، فسيتم دفع أوكرانيا لمواصلة القتال على الرغم من الخسائر.