عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصير مشئوم .. أمريكا تدفع أوكرانيا نحو الهاوية

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قالت صحيفة “ميل بولسكا” البولندية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا فقط كأداة لإضعاف روسيا.

وأوضحت الصحيفة، أن "الأمريكيين من وقت لآخر يوضحون ما يتوقعونه من هذا الصراع.. وهو إضعاف روسيا. بالنسبة لهم، أوكرانيا هي مورد استثمروا فيه بكثافة، وسوف يستخدمونه طالما أنه يخدم الغرض”.

وأضافت: “لا تريد الولايات المتحدة توسيع الصراع، ناهيك عن الدخول فيه بنفسها، لأن الصين تشكل تهديدًا كبيرًا لواشنطن”.

بوتين يكشف كيف حول الغرب أوكرانيا إلى دولة مناهضة لـ روسيا

بوتين: نحن لم نبدأ هذه الحرب.. ولا نستخدم أساليب تتبعها أوكرانيا

وأشارت إلي انه “يمكن ملاحظة ذلك حتى في توريد الأسلحة، حيث يتم إرسالها بكميات صغيرة إلى أوكرانيا، بينما يتم إرسال أسطول إلى تايوان”.

وأوضحت الصحيفة أنه ما دامت كييف تدير دورها في احتواء الكرملين، فسيتم دفع أوكرانيا لمواصلة القتال على الرغم من الخسائر.

الولايات المتحدة أوكرانيا روسيا أمريكا الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بتهمة الخيانة.. إجراء عاجل في أوكرانيا ضد زيلينسكي

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

اللحمة المفرومة بـ150 جنيها..أمن الجيزة يكشف عن مفاجأة بمحل جزارة في الطالبية

كان بيطلب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

موضوعات متعلقة

بوتين يكشف كيف حول الغرب أوكرانيا إلى دولة مناهضة لـ روسيا

بوتين يكشف عن أكبر خدعة تعرضت لها روسيا من حلف الناتو

بوتين: نحن لم نبدأ هذه الحرب.. ولا نستخدم أساليب تتبعها أوكرانيا

روسيا: الغرب يدفع أوكرانيا لارتكاب جرائم متهورة أكثر من أي وقت مضى

إجراء عاجل من روسيا ضد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية

ردا علي ضرب موسكو.. بوتين يعلن تدمير المقر الرئيسي للاستخبارات العسكرية الأوكرانية

صدمة لـ زيلينسكي.. أوكرانيا تتلقي ضربة قوية بشأن “حلم” الانضمام لحلف الناتو

أول تعليق من روسيا على اتهامات التدخل في الانتخابات الرئاسية التركية

ترشيحاتنا

النيل والتقديرية والتفوق.. ننشر القائمة الكاملة للفائزين بجوائز ‏الدولة هذا العام

بعد حصوله على جائزة الدولة للتفوق.. عميد آثار القاهرة: بداية لانطلاقة جديدة

تركيا.. الكشف عن الموعد المحتمل لتنصيب أردوغان وإعلان قائمة المرشحين للحكومة الجديدة

من المسئول عن إدارة الزمالك الآن؟ المستشار القانوني للنادي يكشف الحقيقة للجمهور

يوم الوفاء.. الوطنية للإعلام تكرم رواد العمل الإذاعي تقديرا وعرفانا بدورهم الكبير

وزيرة الثقافة: حرصنا على الشفافية في اختيار الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سترتفع مجددا.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الـ72 ساعة القادمة.. تفاصيل

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

حيل سريعة لتقليل التوتر فى 10 دقائق

فيديو

تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ