تامر عبد الحميد يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

حقق النادى الزمالك فوزا كبيرا على فريق فيوتشر بنتيجة 3 / 2، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب تامر عبدالحميد لاعب الزمالك السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"مليون مبروك، شوط أول متواضع وشوط تانى رائع، برافو زيزو، يلا فرحونا الماتش القادم ، يارب التوفيق #الزمالك_فيوتشر".

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 59 نقطة، بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 33 مباراة.