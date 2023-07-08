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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر عبد الحميد يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

حقق النادى الزمالك فوزا كبيرا على فريق فيوتشر بنتيجة 3 / 2، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب تامر عبدالحميد لاعب الزمالك السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"مليون مبروك، شوط أول متواضع وشوط تانى رائع، برافو زيزو، يلا فرحونا الماتش القادم ، يارب التوفيق #الزمالك_فيوتشر".

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 59 نقطة، بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 33 مباراة.

تامر عبد الحميد النادى الزمالك فريق فيوتشر لاعب الزمالك السابق مسابقة الدوري نادي الزمالك

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