نهائي أمم إفريقيا.. المغرب يتقدم على المنتخب الأولمبي بهدفين بالوقت الإضافي الأول

انتهي الوقت الاضافي الأول من لقاء المنتخب الأولمبي أمام نظيره منتخب المغرب بالتقدم لأسود الأطلس بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة حاليا فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما ليحتكم المنتخبين الي الوقت الإضافي.

تقدم المنتخب الأولمبي بهدف عن طريق محمود صابر وأدرك المغرب التعادل عبر يانيس البكراوي وأضاف أسامة ترغالين الهدف الثاني.

بداية لقاء المنتخب الأولمبي والمغرب

بدأ اللقاء بمحاولات من جانب المنتخب الأولمبي لتشكيل خطورة على الخطوط الخلفية لنظيره منتخب المغرب.

ونجح محمد طارق مدافع المنتخب الأولمبي في إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التي سددها أحد لاعبي منتخب المغرب فى الدقيقة الثامنة.

وأحرز محمود صابر الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في الدقيقة العاشرة، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ولجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو، بعد عرقلة محمود صابر، نجم المنتخب الأولمبي، للاعب منتخب المغرب عبد الصمد الزلزولي، في الدقيقة 15.

وقرر حكم اللقاء، طرد محمود صابر، نجم المنتخب الأولمبي، بعد العودة إلى تقنية الفيديو فى الدقيقة 16.

وطالب عبد الصمد الزلزولي نجم منتخب المغرب، بركلة جزاء، بداعي احتمالية لمس الكرة ليد أحمد عادل لاعب المنتخب الأولمبي، داخل منطقة الجزاء.

واعتمد المنتخب الأولمبي على التنظيم الدفاعي بعد طرد محمود صابر بالتزامن مع الهجمات المرتدة.

وأشهر حكم اللقاء الكيني، البطاقة الصفراء، ضد زكريا الوحيدي لاعب منتخب المغرب؛ بعد ارتكابه خطأ ضد أحد لاعبي المنتخب الأولمبي.

ومنح حكم اللقاء الكيني، بطاقة صفراء، لـ محمد شحاتة لاعب المنتخب الأولمبي في الدقيقة 34؛ بعد ارتكابه خطأ ضد لاعب منتخب المغرب.

وأحرز يانيس البكراوي، هدف التعادل لمنتخب المغرب، في شباك المنتخب الأولمبي، بالدقيقة 36؛ بعدما استغل خطأ دفاعيا للفراعنة.

وتصدى حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي، لإحدى الكرات الخطيرة في الدقيقة 42، ومنع فرصة خطيرة لصالح منتخب المغرب.

وسدد إبراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي، كرة ،قوية يبعدها حارس منتخب المغرب بصعوبة، إلى ضربة ركنية، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وحاول المنتخب المغربي، الضغط على دفاعات المنتخب الأولمبي، وأهدر سيباري الهدف الثاني في آخر اللحظات، بعد تسلمه تمريرة عبدالصمد الزلزولي داخل منطقة الجزاء.

الشوط الثاني من نهائي المنتخب الأولمبي والمغرب

شهدت مجريات الشوط الثاني دفع ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي باللاعب محمود وادى بدلا من احمد عادل .

وسدد ابراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي فى الدقيقة 51 كرة قوية تصطدم بأقدام مدافع المغرب وتتحول الي ضربة ركنية.

وتعرض محمد شحاتة لاعب المنتخب الأولمبي للإصابة فى الدقيقة 57 بعد تعرضه لاحتكاك قوى من جانب لاعب منتخب المغرب.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي فى الدقيقة 60 بداعي الاعتراض على القرارات التحكيمية.

ودفع عصام الشرعي مدرب منتخب المغرب باللاعب المزراوي بدلا من يانيس البكراوي في الدقيقة 73 لتنشيط النواحي الهجومية أمام المنتخب الأولمبي.

وأهدر في الدقيقة 83 إسماعيل سيباري لاعب منتخب المغرب فرصة حقيقية لتسجيل الهدف الثاني للمنتخب المغربي بعدما فشل في السيطرة على احدى الكرات داخل منطقة الجزاء لتمر الي جوار مرمي حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي.

وسدد في الدقيقة 88 محمد شحاتة لاعب المنتخب الأولمبي قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة حارس المغرب.

أنقذ حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي مرماه من هدف ثان لمنتخب المغرب بعدما تصدى لتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع.

وقت اضافي أول

نجح محمد طارق مدافع المنتخب الأولمبي في ابعاد احدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء لتضيع فرصة تشكيل المغرب خطورة.

وشكل ابراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي خطورة على دفاعات المغرب ونجح فى تمرير احدى الكرات الخطيرة الا ان الدفاعات المغربية نجحت فى تشتيت الكرة.

ودفع ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي باللاعب أجويرو بدلا من ابراهيم عادل في اللحظات الاخيرة من عمر الوقت الاضافي الأول.

أحرز أسامة ترغالين لاعب منتخب المغرب في الوقت بدل الضائع من خطأ قاتل لحمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي بعدما سدد الكرة قوية تخدع حارس الفراعنة .