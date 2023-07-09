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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التخطيط تعلن الوصول للتصفيات قبل النهائية لمسابقات المشروعات التنموية بجامعة بني سويف

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الوصول للتصفيات قبل النهائية لمسابقات المشروعات التنموية وأوراق السياسات بجامعة بني سويف، وذلك ضمن أنشطة مبادرة شباب من أجل التنمية، حيث شارك د.محمد علاء، مسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمشرف العام على مبادرة شباب من أجل التنمية بالوزارة؛ فاعلية لجان تحكيم أوراق السياسات والمشروعات التنموية بجامعة بني سويف، بحضور د.منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، د.فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. 

واستعرض د.محمد علاء، أهداف مبادرة شباب من أجل التنمية، ومعايير تحكيم أوراق السياسات والمشروعات التنموية في مسابقات المبادرة للعام الجامعي 2022-2023، ,مؤكدًا أهمية ربط إنتاج الشباب المشاركين باستراتيجيات الدولة المصرية وخططها التنموية؛ موضحًا أن المبادرة تهدف بشكل رئيسي لإشراك الشباب في صنع السياسات العامة وإعداد مشروعات تنموية قابلة للتنفيذ، مما يساهم في مشاركة الشباب في العمل العام بأفكار بناءة ومُتقدمة.

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وأشاد علاء بمجهودات الشباب المشاركين في المسابقات والعمل الجماعي للفرق البحثية وتعاونهم الذي أسفر عن إنتاج أفكار مبتكرة ومقترحات لسياسات عامة لقضايا معاصرة اقتصادية واجتماعية وبيئية، مؤكدًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس الأعلى للجامعات تحرص على تقديم البرامج التدريبية وورش العمل كافة لتمكين وتأهيل الشباب من إعداد أوراق سياسات ومشروعات تنموية ناجحة، وتعظيم فرص الاستفادة من أفكار الشباب وآرائهم والعمل على إشراكهم في صنع السياسات وبناء الجمهورية الجديدة. 

كما أكد علاء دعم الوزارة لوضع أفكار ومبادرات الشباب موضع التنفيذ، مشيرًا إلى عقد شراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتنقيح أوراق السياسات الفائزة تمهيدًا لنشرها ضمن إصدارات المركز وإيصالها إلى صناع القرار كل في مجال تخصصه، وكذلك العمل علي ربط المشروعات التنموية الفائزة بداعمين من القطاع الخاص وغير الهادف للربح بهدف تطبيق المبادرات والمشروعات الفائزة. 

ومن جانبه، أشاد د. منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بدور مبادرة شباب من أجل التنمية، حيث تعد المبادرة ترجمة للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية للاستماع إلى آراء وأفكار الشباب والعمل على الاستفادة منها، وتقديم أوراق سياسات ومشروعات تنموية متطورة تساهم في دعم السياسات العامة للدولة، وتنعكس بشكل إيجابي على عملية التنمية.

كما أثنى د. فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المجلس الأعلى للجامعات)، مما يشجع روح الابتكار والإبداع لدى شباب الجامعات وأهمية تقديم البرامج التدريبية التي تثقل من مهارارت وقدرات الطلاب الإبداعية مما يؤهلم لسوق العمل والمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة.

وأكدت د. هالة السنوسي، منسق مبادرة شباب من أجل التنمية بجامعة بني سويف، أن الجامعة قدمت التسهيلات كافة للفرق المشاركة في المبادرة.

يُشار إلى أن موضوعات أوراق السياسات والمشروعات التنموية تضمنت محاور تنمية الوعي بقضايا الأسرة المصرية، إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية اصلاح العليم، دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى محاور الصحة وتمكين المرأة والبيئة والزراعة وسوق العمل.

وتشكلت لجنة التحكيم بجامعة بني سويف برئاسة أ.د. جودة مبروك – عميد كلية الآداب السابق بالجامعة، أ.د/ أحمد المصري، عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أ.د/ نجلاء بكر، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة، أ.د/ محمد حسين، العميد السابق لكلية التربية للطفولة المبكرة، أ.د/ تامر حفناوي، وكيل كلية الطب البشري.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوراق السياسات جامعة بنى سويف مبادرة شباب من اجل التنمية

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