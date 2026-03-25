مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يختتم زيارته لكنيسة العائلة المقدسة بالأقصر باحتفال يوبيلي

اختتم المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، زيارته الرعوية لكنيسة العائلة المقدسة، بالأقصر، باحتفال يوبيلي.

شارك في الاحتفال المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب ميلاد جودة، رئيس الدير، وراعي الكنيسة، والرهبان والراهبات، والمؤمنين، من بينهم أفراد من الجالية الفرنسية، بجانب أعضاء الرهبنة الثالثة العلمانية.

جاءت هذه الزيارة في إطار الاحتفال بيوبيل القديس فرنسيس الآسيزي، بمناسبة مرور 800 عام على انتقاله، حيث شهدت الرعية سلسلة من الفعاليات الروحية التي عكست عمق الروح الفرنسيسكانية.

شكّل الاحتفال الختامي مناسبة لإحياء ذكرى المرسلين الفرنسيسكان الذين قدّموا حياتهم في خدمة نشر الإيمان الكاثوليكي في هذه المنطقة من مصر، حيث عبّر الحضور عن تقديرهم لتضحياتهم، وشهادتهم.