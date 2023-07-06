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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزارة التخطيط تشارك في ورشة عمل لمناقشة مسودة التقرير الطوعي المحلي لبورسعيد

صدى البلد

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة عمل لمناقشة "مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة بورسعيد" بحضور السيد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، والدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية والخبير المعني بهذا الملف، وممثلي وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)
وقد استهدفت الورشة عرض مسودة التقرير الذي تم إعداده من قبل المحافظة بدعم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة لإنجازه وأهم النتائج التي تم التوصل إليها تمهيداً لإصدار التقرير النهائي خلال الفترة القادمة، وذلك بمشاركة لفيف من أصحاب المصلحة المعنيين بالمحافظة وذلك إيماناً بأهمية النهج التشاركي بهدف الوصول إلى مناقشات مثمرة وتفاعلية من أجل تحقيق التنمية المنشودة.
 

الإصلاحات الهيكلية الأمم المتحدة الإنمائي الآن التنمية المستدامة الدكتور خالد زكريا

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