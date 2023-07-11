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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشكلة في الرئة.. ميار الببلاوي تتعرض لأزمة صحية.. تفاصيل

ميار الببلاوى
ميار الببلاوى

نشرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى منشورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن تعرضها لأزمة صحية شديدة. 

وقالت الببلاوى: بتأسف جدا لعدم الرد لأنى والله مريضة جدا وجيت علطول على دكتور نبيل الدبركى استشارى الصدر وعندى مشكلة فى الرئة والأدوية مدهولانى نوم". 

ميار الببلاوى 

ميار الببلاوى 

وكانت ميار الببلاوي حرصت على مشاركة جمهورها صورة لها من أمام الكعبة المشرفة أثناء أدائها مناسك الحج، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.

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وتقدم الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي  حاليًا برنامج «أحلى الكلام» على شاشة قناة «الشمس»، حيث تستضيف خلاله العديد من الدعاة وأساتذة جامعة الأزهر.

وعلى جانب آخر، كان مسلسل آه من حواء هو آخر أعمال ميار الببلاوي عام 2016، وضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم سارة محمد، منال سلامة، وفاء سالم، مادلين طبر، رحاب الجمل، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد، كما شاركت في مسلسل ستات قادرة بالتعاون مع عبير صبري ونجلاء بدر.

ميار الببلاوي شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية، قبل ارتدائها للحجاب، الذي قدمت به أيضا اكثر من عمل، ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها: "رد قلبي"، "ديسكو ديسكو"، إنذار بالطاعة"، "رجل آيل للسقوط"، "وداعا للعزوبية"، "أهالينا".

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