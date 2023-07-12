بدائل للهدم.. لميس الحديدى تكشف تفاصيل اللقاء المرتقب بين مدبولى ولجنة المقابر

كشفت الإعلامية لميس الحديدي ،عن تفاصيل لقاء مرتقباً اليوم سيجمع بين رئيس الوزراء ولجنة مقابر القاهرة التاريخية المشكلة برئاسة رئيس الوزراء ، قائلة : لدينا معلومات عن لقاء غداً بين رئيس الوزراء، ولجنة مقابر القاهرة التاريخية. والتي شكلت برئاسته ".



وأوضحت “الحديدي” عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON:" أنه من المتوقع أن تقدم هذه اللجنة المشكلة من خبراء تراث وأثريين وإستشاريين وسوف تقدم تقريرها النهائي غداً لرئيس الوزراء حول ماتراه من بدائل ووضع هذه المقابر .

بدائل للهدم



وقالت الحديدي إن مضمون تقرير تلك اللجنة كما كشفت مصادر كلمة أخيرة أن هناك بدائل مخنلفة للهدم وأن وجود طرق ضخمة بتلك المنطقة لن يسهم في حل أزمة التكدس المروري أو السيولة المرورية بتلك المنطقة وأن الحفاظ عليها هو الأهم .



وتابعت قائلًة “ : من المتوقع غداً أن تقدم اللجنة عدداً من الحلول لازمة المياه الجوفية والصرف الصحي في منطقة الجبانات ، ومعلوماتنا بتقول أن اللجنة كان من المفترض أن تلتقي برئيس الوزراء خلال الايام الماضية لكن لازدحام جدول الاعمال تم إرجاء هذا اللقا ء تلك الفترة ولكن من المتوقع أن يكون اللقاء غداً ”.

