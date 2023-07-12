النواب يوافق على إلغاء إعفاء جهات حكومية من الضرائب.. تفاصيل

قال رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة استلمت القانون الخاص بإلغاء إعفاءات الجهات الحكومية التى تقوم بنشاط اقتصادى من الضرائب.

وأوضح، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن مجلس النواب وافق رسميا على القانون وسيقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصديق عليه، ومن ثم نشره فى الجريدة الرسمية.

اليوم الثانى

وقال رامى يوسف، إن القانون سيبدأ تطبيقه من اليوم الثانى بعد نشره فى الجريدة الرسمية، معقبا:" معنى هذا أن أى سنة مالية تغلق بعد اصدار القانون ستكون خاضعة للضريبة".

وأكد مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الهدف من القانون هو تهيئة بيئة الاستثمار.