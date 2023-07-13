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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسام راضي أمام الشيوخ الإيطالي: مصر بها 9 ملايين لاجئ نعتبرهم ضيوفا

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

استضاف مجلس الشيوخ الإيطالي، أمس، بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا لاستعراض وجهة النظر المصرية تجاه قضية الهجرة وذلك بحضور وزير الصناعة الايطالى وعدد من كبار من المسؤولين الايطاليين وأعضاء المجلس، واساتذة من جامعتى لاسابينسا وبيرودجا وخبراء إعلام من التليفزيون الإيطالي الرسمي RAI والصحف الإيطالية واسعة الإنتشار وفى مقدمتهم جريدة لافورميكا التابعة لمجلس الأمن القومى الإيطالي، وذلك لمناقشة موضوع الهجرة وطرق التحكم فيها بمايتلائم مع إحتياجات أوروبا.

وخلال الندوة، القي السفير بسام راضي كلمة تحت عنوان الهجرة وطرق العلاج، قائلا إن مصر نجحت منذ عام 2016 في منع أى حالة للهجرة غير الشرعية عبر سواحلها وأن من يتسلل إلى إيطاليا لا ينطلق من السواحل المصرية بل يخرج من دول أخرى بشكل غير شرعى.

وأشار راضي إلى أن حل مشكلة الهجرة غير منتظمة إلى أوروبا لن يكون فقط بإغلاق الحدود أو من خلال التعامل الامنى، بل علاج أساس المشكلة، وأنه يتوجب على أوروبا ان تقوم بدراسة جادة لاقامة مشروعات بنية تحتية ضخمة فى إفريقيا خاصة ما يتعلق بالربط ما بين الدول الافريقية كالطرق الدولية وخطوط السكك الحديدية والخطوط الملاحية والتى ستدعم تنشيط التجارة البينية بين دول قارة إفريقيا، وذلك لتوفير فرص عمل وتقليل ضغط موجات الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن أوروبا لديها فرص إستثمار كبرى فى مصر وافريقيا عن طريق تشغيل كبرى شركاتها فى مشروعات بنية تحتية تؤسس لتنمية واعدة وتضمن زيادة فرص العمالة وتتيح للمؤسسات الاوروبية الصناعية الحصول على عوائد كبيرة جدا من تنفيذ هذه المشروعات.

أزضح بسام راضي أن مصر تستضيف حوالى 9 مليون نسمة من جنسيات مختلفة نسميهم في مصر بالضيوف ولا يعيشون في معسكرات لاجئين ولكن يتمتعون بكافة الحقوق الاساسية من عمل وتجارة وتنقل وتملك بجانب اخوانهم المصريين وتلك هى توجيهات الرئيس عبدالفتاح الفتاح السيسي من منطلق انسانى واخلاقي بالمقام الاول.

شدد على أن إيطاليا دولة ذات تاريخ عريق  ومؤسسة للاتحاد الأوروبى وعظيمة باسهاماتها الحضارية للعالم والانسانية جمعاء في جميع المجالات وهى قادرة تماما على قيادة عملية تنموية شاملة في إفريقيا.

وبعد انتهاء راضي من إلقاء كلمته ضجت أجواء القاعة بتصفيق حاد، حيث اثنى رئيس الجلسة على كلمة السفير المصرى بسام راضي التى وصفها بأنها علاج  سريع ومركز وشافي لهذه المشكلات والتفت إلى الضيوف على المنصة ووجه سؤالا لهم قائلا، مصر قامت بواجبها ماذا يمنع أوروبا من القيام بما اشار إليه السفير بسام راضي ؟

ومن جانبها، قالت مسؤلة الهجرة بنقابة العمال الإيطالية، الدكتورة فرانشيسكا كانتيني، إن هناك مستقبل كبير لمثل هذه المشروعات فى مصر وأن ما ذكره السفير المصري بسام راضي هو علاج فعال وسريع لحل مشكلة الهجرة غير شرعية وأن على صناع القرار فى إيطاليا وأوروبا التنسيق مع المسؤلين المصريين للبدء فى أسرع وقت للقيام بتنفيذها على النحو الذي ذكره بدقة بسام راضى.

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