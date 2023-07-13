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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| إشارات لـ سائقي النقل الثقيل تساعد على تفادي الحوادث ...الفرق بين شيري أريزو 5 و بي واي دي F3

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كريستيان ميت بوليسيتش " Christian Mate Pulisic" هو ‏لاعب كرة قدم أمريكي، ولد في 18 سبتمبر من عام 1998 في هرشي , بنسيلفانيا بالولايات المتحدة .

سوق السيارات المصري يتوافر به جميع فئات السيارات الجديدة ومنها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، وتقدم هذه الطرازات من قبل الصانع الصيني، وذلك بسبب شهرة طرازاته التي حصلت عليها من قبل المصريين بعد استخدامها.

تتنوع طرازات السيارات المستعملة المعروضة للبيع بالسوق المحلي المصري، وجاء ذلك نتيجة اقبال المواطنين علي سوق المستعمل بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بالسوق ، نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات الي العديد من الأزمات منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

يتواجد داخل سوق السيارات المصري عدد غير محدود من طرازات السيارات موديل 2023، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين المصريين في الحصول علي سيارات جديدة بإمكانيات ومواصفات فاخرة لتجعل قيادة السيارة والتنقل بها امر في غاية السهولة والمتعة بفضل ما متملكة من تكنولوجيات متطورة تعمل علي مساعدة السائق وتوفير كافة معلومات السيارة أمام السائق علي لوحة القيادة .

تقدم شركة تويوتا اليابانية العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري، خصوصا أن جميع فئات تويوتا نالت علي شهرة واسعة بين المصريين بفضل اعتماديتها العالية، وتصميمها المميز، ومحركاتها القوية .

قدمت سيارة إم جي RX5 Plus الجديدة لأول مرة في عام 2021، والان هي تقدم بالفيس ليفت الثاني لها كـ موديل 2023 ،  وتنتمي RX5 Plus الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية، وتتميز باحتوائها علي مساحات كبيرة، بجان تصميمها العصري والمميز .

سيارات النقل الثقيل عادتنا ما يتسببوا في افتعال الحوادث علي الطرق السريعة ، وينتج عن تلك الحوادث فقد كثير من الأرواح، بالإضافة الي الخسائر المادية التي يتحملها الطرفين ، وبالتالي يجب علي سائقي سيارات النقل الثقل توخي الحذر، بالإضافة الي الالتزام بـ القواعد الخاصة بالمرور واتباعها علي افضل وجه، حفاظا علي حياه المواطنين .

أسطول سيارات بوليسيتش سيارات بوليسيتش قبل انتقاله لـ ميلان شيرى اريزو 5 بى واى دى f3 كرايسلر نيون أودي A6 السيدان 2023 أسعار أودي A6 فورتشنر 2023 MG RX5 Plus النقل الثقيل

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