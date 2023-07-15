أشرف بن شرقي على مشارف العودة للزمالك

بدأ نادي الزمالك التحرك في الوقت الحالي، للتعاقد مع أشرف بن شرقي، لاعب الجزيرة الإماراتي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة النادي في التعاقد مع النجم المغربي، بعد فسخ تعاقده مع ناديه الإماراتي.

وأشارت قنوات الكأس القطرية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى نادي الوحدة السعودي والزمالك المصري، يتنافسان على التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووجه نادي الجزيرة الإماراتي، الشكر للنجم المغربي أشرف بن شرقي، على الفترة التي قضاها مع الفريق، وجرى فسخ التعاقد مع اللاعب رسميا.