أخبار التوك شو| هل تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية ..وعيار 18 يسجل 1881جنيها

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

"8 الصبح" يرصد تفاصيل فاعليات وأنشطة اليوم لمهرجان العلمين الجديدة |شاهد

رصدت عدسة ٨ الصبح من قناة الدي أم سي فاعليات وأنشطة اليوم لمهرجان العلمين الجديدة، فمن خلال مراسل الدي ام سي، قال إن مدينة العلمين مدينة السحر والجمال، والزائرين والسائحين من جميع دول العالم من بلاد عربية وبلاد أوروبية وأشقاء من السعودية والكويت والإمارات.

القبة الحرارية.. هل تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية ؟.. الأرصاد تجيب

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،عن تفاصيل حالة الطقس، خلال الأيام القادمة، مع تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة.

3 درجات زيادة.. الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة طوال الأسبوع والقاهرة تسجل 38

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصاد الجوية، عن وجود شبورة مائية هذه الأيام لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا مؤكدة أن نسبة الرطوبة متزايدة في الجو، مع وجود سرعات الرياح في فترة الصباح الباكر.





عماد متعب عن مباراة القمة: 4/1 نتيجة كبيرة.. والأهلي الأحق بالفوز

أكد الكابتن عماد متعب، لاعب النادي الأهلي و منتخب مصر السابق، أن هذا الموسم استثنائي بالنسبة للأهلي، معقبًا: " الأهلي حقق كل حاجة في البطولات اللي كانت موجودة السنة دي".

أمطار كوريا الجنوبية تنذر بكوارث وفيضانات 2022.. مفقودون وضحايا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أمطارا غزيرة ضربت كوريا الجنوبية اليوم، السبت، وتسببت في وقوع انهيارات أرضية، وفيضان بأحد السدود، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وفقدان 3 آخرين، إلى جانب إجلاء أكثر من ألف شخص وتوجيه بإجلاء 7 آلاف آخرين، وسط توقعات بتبعات أكثر كارثية.

مكونة من 4500 وحدة سكنية.. 3 معلومات تهمك عن أبراج العلمين الجديدة|فيديو

تحدث المهندس محمود الأمير، المشرف على الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة عن تفاصيل الخدمات والمرافق المتكاملة لتحسين جودة الحياة في العلمين الجديدة، قائلًا إن العلمين تم إنشاؤها على مساحة 48 ألف فدان ومع نمو الاستثمار تم إضافة 102 ألف فدان ليصبح إجمالي المساحة 150 ألف فدان.



تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 15-7-2023

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت 15- 7-2023.

عيار 18 يسجل 1881جنيها.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

قدمت الإعلامية رشا مجدى خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.

محمود غيث يوضح مدى اهتمام الدولة بالتخطيط العمراني

قال محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن الدولة تولي النمو العمراني اهتماما كبيرا منذ عام 2014، متابعا: “غياب ثقافة التخطيط العمراني جعل البعض يتصور أن كل أولويات التخطيط انطلقت معا ومرة واحدة”.

محمد فضل: إمام عاشور صفقة قوية.. والأهلي أدرى بقراراته

قال الكابتن محمد فضل، أحد نجوم الجيل الذهبي، إن مهرجان العلمين وسيلة تسويق جيدة للمدينة، فيما أدلى بإعجابه بالشعار المستخدم “العالم علمين”، مؤكدًا أن تحويل العلمين من منطقة مليئة بالألغام إلى مدينة سياحية شيء مبهر.