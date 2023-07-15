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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القبة الحرارية.. هل تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية ؟.. الأرصاد تجيب

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،عن تفاصيل حالة الطقس، خلال الأيام القادمة، مع تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة.

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

وقالت “منار غانم” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “تن”، الدول العربية تتعرض لظاهرة جوية تعرف بـ القبة الحرارية، وهى امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، على ارتفاع 5 كيلو عن سطح الارض، ويعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، وارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: أنه اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع تتراوح درجة الحرارة ما بين 37 إلى 38 درجة، بينما درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 40 درجة، نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، مشيرة إلى ان هناك ارتفاع في درجات الحرارة بفارق 3 درجات.

الأرصاد تحذر المواطنين

وأكدت أن درجات الحرارة لن تصل إلى 50 درجة على أي محافظة من محافظات الجمهورية كما يقال، متابعة: أعلى درجة حرارة سيسجلها جنوب الصعيد، ستصل إلى 45 درجة مئوية.
ونوهت بأن الأجواء ستكون معتدلة خلال فترة الليل.

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس موجة شديدة الحرارة درجة الحرارة

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