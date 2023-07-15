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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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3 درجات زيادة.. الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة طوال الأسبوع والقاهرة تسجل 38

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصاد الجوية، عن وجود شبورة مائية هذه الأيام لوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو  العليا مؤكدة أن  نسبة الرطوبة متزايدة في الجو، مع وجود سرعات الرياح في فترة الصباح الباكر،  ما يلطف من الجو في فترة الصباح الباكر، ويعمل على وجود شبورة مائية خفيفة في  الصباح الباكر،ولكنها تبدأ في للتلاشي مع ارتفاع درجات الحرارة.


وأكدت، غانم خلال مداخله هاتفية مع الاعلامية “داليا أشرف” ببرنامج “ ٨ الصبح”، أن درجات الحرارة تتزايد ونسب الرطوبة في الجو تزيد، بسبب وجود منخفض جوي موسمي مع وجود كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط تتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، وتشهد المناطق الساحلية نسب رطوبة أعلى خاصة التي تطل على البحرالمتوسط.


وأضافت، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة تزيد الشعور برتفاع درجات الحرارة ، وأنه خلال هذا الاسبوع سيتراوح متوسط درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبري ما بين ٣٧ و ٣٨ درجة ونسب الرطوبة  تشعر بارتفاع كبير في درجات الحرارة، وتزيد  الحرارة ٣ درجات خلال هذا الاسبوع،  الذي يشهد أجواء شديدة الحرارة في فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية معتدلة في جميع الأنحاء، ناصحة بالأبتعاد عن التعرض المباشر لدرجات الحرارة.

الأرصاد الجوية فترة الصباح الباكر وجود شبورة مائية خفيفة ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع نسب الرطوبة أجواء شديدة الحرارة

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