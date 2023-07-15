"8 الصبح"يرصد تفاصيل فاعليات وأنشطة اليوم لمهرجان العلمين الجديدة|شاهد

رصدت عدسة ٨ الصبح من قناة الدي أم سي فاعليات وأنشطة اليوم لمهرجان العلمين الجديدة، فمن خلال مراسل الدي ام سي، قال إن مدينة العلمين مدينة السحر والجمال، والزائرين والسائحين من جميع دول العالم من بلاد عربية وبلاد أوروبية وأشقاء من السعودية والكويت والإمارات.

مدينة العالمين “ العالم عالمين”

وعرض مراسل دي أم سي من مدينة العلمين الجديدة، أن مهرجان العلمين تسمي " العالم عالمين"، مضيفا أنه منذ بدء مهرجان العلمين من أول أمس يلقي أقبالا كبيرا، مثل فاعليات التيك بول وأمس شارك عدد كبير جدا من اللاعيبة كابتن عماد متعب وعصام الحضري وأحمد حسن وحسام حسن ووليد سليمان وجدو وحسام غالي، فالاجواء كانت حافلة بالفرحة والاختلاف.