أحمد حسن: ندعو الجميع لزيارة العلمين الجديدة من خلال "تحدي الجيل الذهبي"

قال أحمد حسن لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك والإسماعيلي الأسبق، إنه سعيد جدا ببطولة تحدي الجيل الذهبي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، موضحًا: "لدينا هنا لاعبين كثر حققوا إنجازات ونجاحات لبلادهم وأنديتهم، سعيد جدا بكل الكباتن المشاركين، لأن هذا التجمع لم يحدث منذ فترة".

وأضاف "حسن"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "أنا سعيد جدا باستعادة الذكريات، والجميع هنا مستمتع بالمنافسة الموجودة، البطولة ودية لكننا نلعب بجدية".

وتابع: "كلنا سعداء بما يحدث، وندعو الجميع إلى المجئ لمدينة العلمين الجديدة، لأن مصر تشهد نجاحات كثيرة، نلعب هنا حتى نجعل الناس سعداء، لكننا نريد إرسال رسالة مفادها أن هناك مدينة جديدة رائعة أصبحت على أرض مصر، وأنا سعيد بأن هناك سياحة أجنبية موجودة، ودورنا المجتمعي مساندة بلدنا في الترويج السياحي من خلال هذا النوع من المباريات".

