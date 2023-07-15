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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مكونة من 4500 وحدة سكنية.. 3 معلومات تهمك عن أبراج العلمين الجديدة|فيديو

أبراج العلمين الجديدة
أبراج العلمين الجديدة

تحدث المهندس محمود الأمير، المشرف على الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة عن تفاصيل الخدمات والمرافق المتكاملة لتحسين جودة الحياة في العلمين الجديدة، قائلًا إن العلمين تم إنشاؤها على مساحة 48 ألف فدان ومع نمو الاستثمار تم إضافة 102 ألف فدان ليصبح إجمالي المساحة 150 ألف فدان.

وأشار “الأمير” خلال حوراه المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، على هامش مهرجان العلمين، اليوم السبت إلى أن مدينة العلمين الجديدة هي مدينة سكنية وترفيهية وتعليمية ورياضية، متابعًا أنه عند بداية إنشاء المدينة تم مواجهة العديد من التحديات وعلى رأسها وجود الألغام.

وتابع المشرف على الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة أن المرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية مكونة من 15 برجا والمرحلة الثانية 3 أبراج على مساحة 60 فدانا عدد الوحدات السكنية 4500 وحدة وتم بيع منهم ما يقارب 4000 وحدة.

العلمين الجديدة الأبراج الشاطئية العلمين توك شو صدى البلد

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