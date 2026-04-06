ثروت سويلم: لن يحدث دمج للأندية الشعبية.. وهناك حلول بديلة

نفى ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، ما تردد عن دمج الأندية الشعبية مثل الإسماعيلي.



وقال سويلم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: لن يكون هناك دمج بين الأندية.. هل جمهور الإسماعيلي هيتقبل الدمج مع نادي تاني؟ ولكن هناك حلول أخرى مثل انشاء شركة كرة في الأندية.

وأضاف: مافيش الغاء الهبوط الموسم ده تحت أي ظرف.. إحنا لغينا الهبوط في الدوري عشان الإسماعيلي.. لكن لن نلغي الهبوط من أجل الإسماعيلي.. وإن هبط لن يعود.

وتابع: وافقنا على طلب حسام حسن بتبكير موعد نهاية الدوري حفاظًا على فترة اعداد منتخب مصر للمونديال..

واختتم: أتفق مع حسام حسن في رغبته في تقليل عدد اللاعبين المحترفين من 5 لـ3 لاعبين.. ولكن القرار مش فردي ده قرار اتحاد الكرة والأندية..