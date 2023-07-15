عماد متعب عن مباراة القمة: 4/1 نتيجة كبيرة.. والأهلي الأحق بالفوز

أكد الكابتن عماد متعب، لاعب النادي الأهلي و منتخب مصر السابق، أن هذا الموسم استثنائي بالنسبة للأهلي، معقبًا: " الأهلي حقق كل حاجة في البطولات اللي كانت موجودة السنة دي".

وأضاف متعب ، خلال حواره المذاع عبر فضائية الأولى على هامش مهرجان العلمين، أن مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة كان ينتظر فيها مزيدًا من الأهداف لأن أجواء المباراة كانت تسمح بذلك، موضحًا أن بداية المباراة لنادي الزمالك لم تكن موفقة بسبب التشكيل الخاطئ والنادي الأهلي استطاع استغلال الفرصة وإحراز 3 أهداف.



وتابع عماد متعب، أن الأهلي كان لديه فرصة تسجيل أكثر من 3 أهداف خلال الشوط الأول، مضيفًا أن التغيرات التي قام بها نادي الزمالك في الشوط الأول قامت بتحسين الأداء بشكل كبير، مؤكدًا أنها كانت مباراة كبيرة بين فريقين مهمين وفاز بها النادي الأهلي لأنه الأحق بها.. و4/1 نتيجة كبيرة.