محمد فضل: إمام عاشور صفقة قوية.. والأهلي أدرى بقراراته

قال الكابتن محمد فضل، أحد نجوم الجيل الذهبي، إن مهرجان العلمين وسيلة تسويق جيدة للمدينة، فيما أدلى بإعجابه بالشعار المستخدم “العالم علمين”، مؤكدًا أن تحويل العلمين من منطقة مليئة بالألغام إلى مدينة سياحية شيء مبهر.

وأضاف “فضل”، خلال حواره على هامش مهرجان العلمين والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، اليوم السبت، أن مصر لديها جميع المميزات من بحر وآثار وغيرها من الإمكانيات الأخرى التي تجعلها واجهة قوية للسياح.



كما تحدث عن صفقة إمام عاشور مع الأهلي، قائلًا: "إمام عاشور لاعب كويس أوي من الناحية الفنية، ولما كنت مدير التعاقدات في الأهلي حاولنا نتعاقد معاه، وفعلًا وصلنا معاه لمرحلة التعاقد، ولكن أنا نفسي أي لاعب بيسافر بره يكمل يلعب بره مش إمام عاشور بس، عشان نفسي يكون في 100 محمد صلاح"، مضيفًا: “إمام عاشور صفقة قوية، والأهلى أدرى بقراراته”.