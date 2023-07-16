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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

من أفضل إصدارات آيفون.. سعر Iphone 13 Pro Max في سلطنة عمان

آيفون 13 برو ماكس
آيفون 13 برو ماكس

يتفوق جوال آيفون 13 برو ماكس بجدارة بفضل بطاريته القوية التى لا يضاهيها مناف في فئته حتى من عالم آيفون نفسه، أضف إلى ذلك معالجه السريع وكاميرته المبهرة.

وصلت أسعار جوال آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت مقابل 420 ريال عماني، وسعة 256 جيجابايت بسعر 491 ريال، وسعة 512 جبجابايت بـ 515 ريال، وسعة 1 تيرابايت سعرها 527 ريالاً.

آيفون 13 برو ماكس

يطرح جوال آيفون 13 برو ماكس شاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، بسرعة تحديث 12 هرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 لمقاومة الماء و الأتربة، مع نوتش أقل من السابقة.

يقدم جوال آيفون 13 برو ماكس 3 كاميرات خلفية محسنة تماماً بتصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

آيفون 13 برو ماكس

يتوفر جوال آيفون 13 برو ماكس بمعالج Apple A15 مع ذاكرة داخلية سعات 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت. 

يمتلك جوال آيفون 13 برو ماكس بطارية ضخمة سعة 4352 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك شراء جوال آيفون 13 برو ماكس فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، الأخضر الداكن، والأزرق الفاتح.

آيفون 13 برو ماكس Apple جوال آيفون 13 برو ماكس آيفون ريـــال عمـــانى

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