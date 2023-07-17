لهذا السبب.. المياه تتحول إلى اللون الأحمر على سواحل الدنمارك

عاش ركاب سفينة سياحية فاخرة حالة من الرعب عندما رأوا تحول مياه سواحل جزر فارو في الدنمارك إلى اللون الأحمر الفاتح، فما السبب؟.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” اليوم الاثنين، فإن السبب وراء تحول المياه إلى اللون الأحمر على سواحل جزر الفارو يعود إلى ممارسات قديمة اعتاد عليها مواطنين السواحل.

تقوم هذه الممارسات التي تعود إلى الآلاف السنوات ووصفت بإنها “عفا عليها الزمان” إلى إنهاء حياة 78 حوتا طيارا داخل المياه في 9 يوليو.

حيتان الدنمارك

واعتذر المسؤولون بالخطوط الملاحية عن الرحلات البحرية داخل شواطىء الجزيرة لعملائهم مؤكدين بإنهم يعملوا مع ORCA ، وهي مؤسسة خيرية مكرسة لدراسة وحماية الحيتان والدلافين والأغراض في المياه البريطانية والأوروبية للتشجيع على إنهاء الممارسات منذ عام 2021.

من ناحية أخرى، قالت حكومة جزر فارو إن هذه الممارسة "تعتبر مستدامة"، مضيفة أن الصيادين مطالبون بحمل رخصة ولا يمكنهم الصيد إلا في مناطق معينة.

وجاء في موقع الحكومة على الإنترنت أن “صيد الحيتان في جزر فارو يخضع للتنظيم منذ قرون حيث ينص القانون صراحة على أن المطاردة يجب أن تتم بطريقة تسبب أقل قدر ممكن من المعاناة للحيتان وأن الصيد ليس تجاريا”.

وأضافت: “يتم توزيع الموارد من الحيتان التي تم اصطيادها وإنهاء حياتها مجانا على المجتمع المحلي، كما يُباع دهن الحوت من حين لآخر من محلات السوبر ماركت إلى رصيف الميناء”.

تحول المياه إلى اللون الأحمر على سواحل الدنمارك

لهذا السبب.. تحول المياه إلى اللون الأحمر على سواحل الدنمارك