مشهد مثير | 50 سمكة قرش تلتهم حوت ميتًا .. فيديو

أظهرت لقطات مرعبة جاءت ضمن فيلم وثائقي التهام حوالي 50 سمكة قرش نمر لجثة حوت وهو ما يعكس نوبة جوع شديدة بين اسماك القرش المفترسة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تم تشبيه هذه اللحظة بمشاهد من فيلم وثائقي لديفيد أتينبورو حيث كانت اسماك القرش المفترسة تندفع في الماء لتمزيق الحوت إلى أشلاء.

ورصد حراس المتنزهات البحرية من وزارة البيئة والعلوم في كوينزلاند بأستراليا الحوت الأحدب الميت قبالة ساحل خليج هيرفي يوم الأحد الماضي.

وأصدرت السلطات منذ ذلك الحين تحذيرا للناس بالابتعاد عن بقايا الحيوانات البحرية، حيث تظهر لقطات طائرة بدون طيار تمت مشاركتها عبر الإنترنت أسماك قرش النمر الجائعة المتربصة حول جثة حوت نصف مأكول.

ويوضح الفيديو المصور اسماك القرش المفترسة تنهمر اسفل الحوت المحدب ويغرسون اسنانهم فيه للحصول على غذائهم، وفي الوقت نفسه، يمكن رؤية حراس بحريين مدربين يقتربون من الجثة الحوت على متن قارب قابل للنفخ.

وقام الحراس بسحب الجثة بعيدًا قبل تثبيتها حتى تتمكن أسماك القرش والحيوانات البحرية الأخرى من تناول الطعام.

وقال كبير الحراس دانييل كليفتون في بيان: "حيثما توجد حيتان ميتة ، من المحتمل أن تكون هناك أسماك قرش قريبة وهذه الرؤية تظهر بوضوح سبب حدوث ذلك.