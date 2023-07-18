إعلان جدول مباريات دوري مراكز الشباب في كفر الشيخ.. التفاصيل الكاملة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ عن جدول مباريات الدور الأول من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة الذى ينطلق برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة 24 فريقاً على ملاعب مراكز الشباب بدءاً من الأحد المقبل 23 يوليو بعد تعميم التعديلات التى أصدرتها وزارة الشباب والرياضة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الفرق تقسم إلى 4 مجموعات وتضم المجموعة الأولى فرق مراكز شباب " منية جناج - منية المرشد - سنهور المدينة - محلة دياى- أبو زيادة- كفر مجر " و ضمت المجموعة الثانية فرق " لاصيفر- شباس الشهداء - شباس عمير- شباس الملح- ميت الديبة- المنشأة الكبرى " المجموعة الثالثة جمعت فرق " الروضة- مسير- روينة - نشرت - دمرو- منشأة عباس" والمجموعة الرابعة " الخادمية - الكوم الطويل - الربع - الفيروز - فرج الكبرى - الرملة " مع تطبيق اللوائح والقوانين للعبة كرة القدم المعمول بها في الإتحاد المصري للعبة و نشرة وزارة الشباب والرياضة.



شملت التعديلات الأخيرة الشروط السنية للاعبى الفريق المكون من 30 لاعباً منهم 17 لاعباً من مواليد 2001/ 2005 و3 لاعبين مواليد 2006/ 2007 ، و 10 لاعبين مواليد 1995 /2000، منافسات دورى مراكز الشباب بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات ومصطفى الخطيب، منسق الدورى بالمديرية.