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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. بدء مشروع تطوير ميدان المرور بمدينة بيلا | صور

بدء تطوير ميدان المرور
بدء تطوير ميدان المرور

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، عن بدء مشروع تطوير ميدان المرور بمدينة بيلا، بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعقب زيارة محافظ كفر الشيخ إلي مدينة بيلا خلال الأسابيع الماضية لافتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية ببيلا منها مشروع تطوير طريق «بيلا - الجرايدة».

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وقال رئيس مدينة بيلا، إنه سيتم الاستفادة من أعمال تطوير ميدان المرور خاصة التي تتعلق بالحركة المرورية في الميدان، مشيراً الى أن مشروع تطوير وتخطيط ميدان المرور بمدينة بيلا يُعد استكمالا لمسيرة التنمية والإنجازات التي تتم في المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح «ساطور»، أن مشروع تطوير ميدان المرور بمدينة بيلا، يأتي بالتزامن مع أعمال رصف طريق«الجرايدة - بيلا -الكراكات»، مؤكدًا أنه تم البدء في أعمال التكسير وفرد السن بامتداد الطريق بمنطقة شارع بورسعيد، بالتنسيق مع إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، وفق توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أن التطوير يشمل تطوير كافة الشوارع المحيطة بالميدان، لافتاً إلي أنه تم البدء في أعمال رصف القطاع الأول لطريق« الجرايدة – بيلا » بطول 8.5 كيلو بداية من قرية الجريدة مروراً بشارع بورسعيد وصولاً إلي كوبري المؤسسة بمدينة بيلا.

تُجدر الإشارة، إلي أنه تم البدء في أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة طريق « الجرايدة - بيلا - الكراكات» الواقع بنطاق مركز بيلا، البالغ طوله 19 كيلو متراً، بتكلفة قدرها 130 مليون جنيه، ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى، بالتنسيق مع مديرية الطرق بكفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

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