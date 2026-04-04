فشل محاولة اغتيال للرئيس الصومالي في مطار بيدوا

تعرض الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، يوم السبت لمحاولة اغتيال فاشلة بعد إطلاق قذائف الهاون على مطار بيدوا، أثناء وصوله إلى المنطقة.

وأظهر فيديو منتشر على الإنترنت تفاصيل تحرك أفراد حراسة الرئيس الصومالي بسرعة لحمايته وقيادته إلى سيارة مصفحة، فيما سُمع دوي انفجارات بالقرب من المطار في وقت الهجوم، بحسب ما أفاد به موقع "صوماليا جارديان".

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها :استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجّهة نحو الرئيس ووفده.

تأتي هذه الزيارة بعد أيام من تعيين الحكومة الفيدرالية قائدًا مؤقتًا لإقليم جنوب غرب الصومال في خطوة أثارت انتقادات حادة، إذ يرى المعارضون أنها تنتهك الدستور الفيدرالي والإقليمي بعد الإطاحة بالرئيس الإقليمي عبدالعزيز لفتجارين في عملية عسكرية.

رغم التوترات، من المقرر أن يعقد الرئيس اجتماعات مع مسؤولين محليين وشخصيات سياسية لمناقشة المستقبل وتقييم الأوضاع في المدينة، بينما تخطط الحكومة الفيدرالية لإجراء انتخابات في الأسابيع القادمة تسمح لسكان الإقليم باختيار رئيس جديد.