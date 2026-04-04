محاولات احتيال.. الزراعة توجه تحذيرا عاجلا من تقاوي مضروبة بالأسواق

حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من انتشار إعلانات ممولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لما اسمته بـ"أفضل التقاوي العالمية".

وأكدت الوزارة أن الإعلانا تتضمن أصنافا غير مسجلة ومجهولة المصدر وعلى سبيل المثال "صنف أرز (سوبر 600)" او قمح 999 او اي مسمي مضلل وغيرها، باستخدام صور وبيانات مضللة بهدف خداع المزارعين.

محاولات احتيال



وتؤكد الوزارة أن هذه الإعلانات لا تمت بصلة لها، وتمثل محاولات احتيال من قبل جهات غير معتمدة، تروج لتقاوي غير مسجلة يتم إدخالها بطرق غير شرعية،او تجميعها محليا من أصناف محلية واستغلال الإعلان عنها كتقاوي مستوردة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي تعد الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بفحص واعتماد ورقابة جودة التقاوي المتداولة في السوق المصري، وأي أصناف يتم تداولها خارج إشرافها تعد مخالفة صريحة للقانون.



أوضحت الوزارة أن استخدام التقاوي مجهولة المصدر يمثل خطرا بالغا على الإنتاج الزراعي، وتؤدي إلى انخفاض حاد في الإنتاجية، ونقل أمراض فطرية وفيروسية للتربة والمحاصيل، وتعرض المزارع لخسائر مالية فادحة دون أي غطاء قانوني.

شراء التقاوي



وتهيب الوزارة بالمزارعين شراء التقاوي فقط من الجهات المعتمدة والموثوقة، وهي الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والجمعيات الزراعية، والشركات المرخصة الخاضعة للرقابة الرسمية، والتأكد من وجود بطاقة الاعتماد على عبوات التقاوي، والتي تتضمن كافة البيانات الفنية المعتمدة.

تكثيف حملات الرقابة

وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش الميداني بجميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لملاحقة وضبط أي كميات من التقاوي غير المعتمدة أو مجهولة المصدر، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة، وذلك لحماية الأمن الغذائي القومي وصون حقوق المزارعين.

وتشدد الوزارة على عدم الانسياق وراء الإعلانات المجهولة، خاصة التي تعتمد على التواصل عبر تطبيقات مثل "واتساب أو الرسائل الخاصة"، وتؤكد استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات، حفاظا على حقوق المزارعين، وضمانًا لجودة الإنتاج الزراعي في مصر.

كما تناشد جميع المزارعين توخي أقصى درجات الحذر، وعدم التعامل مع أي مصادر غير موثوقة، حفاظا على استثماراتهم الزراعية وسلامة محاصيلهم.

وفي سياق متصل أعدت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، دليلا إرشادية أوضحت من خلاله أهمية اختيار التقاوي المعتمدة، والأضرار والمخاطر التي تترتب على شراء التقاوي مجهولة المصدر، وذلك لتجنب أية خسارة مادية أو خسارة في المحصول والإنتاج.