تحذير ناري.. إيران تهدد السفارات الإسرائيلية برد صاعق

نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مقر خاتم الأنبياء، قوله : إن "أي هجوم صهيوني على سفارات إيران سيجعل سفارات الكيان في المنطقة هدفا مشروعا".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيرانى، إبراهيم ذو الفقاري، إن معلومات العدو عن صواريخ وإمكانيات بلاده طهران العسكرية ناقصة.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، في تصريحات له : لا تعرفون شيئًا عن قدراتنا الواسعة والاستراتيجية، ولا تتوقعوا أن تكونوا قد دمرتم مراكز إنتاج الصواريخ الاستراتيجية، والطائرات بدون طيار الهجومية بعيدة المدى، وأنظمة الدفاع الجوى الحديثة والحرب الإلكترونية، ومعداتنا الخاصة، إذا اعتقدتم ذلك، ستزيدون من عمق المستنقع الذى علقتم أنفسكم فيه.