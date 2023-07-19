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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التمريض تهنئ الرئيس السيسى برأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو

نقابة التمريض
نقابة التمريض

هنأ مجلس نقابة التمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو.

ووجهت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، خالص التهنئة للشعب المصري عامة، وجميع العاملين بالتمريض، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1445 هجرية، داعية أن يعيد تلك المناسبة المباركة على مصر بالخير والأمن والطمأنينة، وأن تحقق مصر فى العام الجديد محاور خطتها لتحقيق التنمية الشاملة والمضى فى رؤية مصر 2030.

كما وجهت نقيب التمريض، التهنئة بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة، لافتة إلى أن هذه المناسبة ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري، وتابعت قائلة: "نعاهدكم على بذل الجهد ومواصلة مسيرة العطاء وملحمة البناء، مجددين العهد بالتضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن".

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