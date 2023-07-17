أخبار التعليم.. قرار عاجل بشأن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى سارة بشأن التمريض وكليات الهندسة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "حدوتة مصرية" بكلية الفنون التطبيقية

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض "حدوتة مصرية" لمشاريع التخرج لبرنامج علوم الاثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، معربًا عن سعادته وفخره بتفوق طلاب الكلية من كافة الجنسيات وإبداعاتهم، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل الطلاب والكلية لإبراز المواهب الفنية للطلاب وتطوير وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الفنية.

رئيس جامعة طنطا: إعلان القائمة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية التمريض

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، القائمة النهائية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية التمريض، للأساتذة العاملين بالكلية.

تنسيق الجامعات 2023.. فنون جميلة الزمالك تكشف تفاصيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

بدأت اليوم كلية الفنون الجميلة بالزمالك استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الراغبين بالالتحاق بالكلية.

تنسيق 2023 .. كيف تحصل على منح دراسية في الجامعات الخاصة والأهلية؟

يترقب طلاب الثانوية العامة انطلاق ، تنسيق الجامعات 2023 ، وتنسيق الجامعات الحكومية وتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 ، بينما يبحث الكثيرون منهم عن سبل الحصول على منح دراسية بالجامعات.

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ادارة شئون الطلبة والامتحانات بالادارة العامة للتعليم الثانوي حاليا بصدد انهاء استعدادات عقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وزير التعليم: نشجع أصحاب المدارس الخاصة على فتح فصول النيل الدولية

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حفل تخرج الدفعة السابعة لطلاب مدارس النيل المصرية الدولية للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بدار الأوبرا المصرية.

35 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

تربية موسيقية حلوان تحيي فن المونولوج.. «من فات قديمه تاه» بدار الأوبرا

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية دعم وتشجيع مواهب الطلاب وتقديم الفرص لهم للتعبير عن أنفسهم وتطوير مواهبهم الفنية.

رئيس جامعة عين شمس يشارك في حفل تأبين أحمد عماد الدين

شارك الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس في حفل تأبين الدكتور أحمد عماد الدين راضي أستاذ جراحة العظام ، وعميد كلية الطب الأسبق ووزير الصحة الأسبق ، والذي نظمه قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس .

تنسيق الجامعات 2023 .. موعد التقديم المبكر بكلية الحاسبات والمعلومات لطلاب الشعبتين

تنسيق الجامعات 2023 ، شهدت كليات الحاسبات والمعلومات اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، إذ التحق بها العديد من طلاب الثانوية العامة الذين يرغبون التخصص في مجال التكنولوجيا باعتباره تخصصا فريدا ومواكبا للتطورات الحالية، ويؤهل لسوق العمل من خلال تقنيات رقمية جديدة يتم تدريب الطلاب عليها خلال فترة الدراسة.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى سارة بشأن التمريض وكليات الهندسة

يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الذي يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الفنية، حيث يبدأ بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من تسجيل التنسيق بمراحله الثلاثة، وخلال العام الماضي تم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية يوم 15 سبتمبر، وذلك عقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني، وأيضًا إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة في يوم 12 سبتمبر..