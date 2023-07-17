رئيس جامعة عين شمس يشارك في حفل تأبين أحمد عماد الدين

شارك الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس في حفل تأبين الدكتور أحمد عماد الدين راضي أستاذ جراحة العظام ، وعميد كلية الطب الأسبق ووزير الصحة الأسبق ، والذي نظمه قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس .

بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور علي الأنور عميد كليه الطب، الأستاذ الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات ، الدكتور الظاهر حسن رئيس قسم جراحة العظام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب وأسرة الراحل الدكتور أحمد عماد الدين راضي.

استهل أ.د. محمود المتيني ، رئيس الجامعة ، كلمته بتقديم العزاء لأسرة الفقيد ، مؤكدا على أنه يعد علم من أعلام كلية الطب جامعة عين شمس والمجال الطبي فى مصر، وكان يتمتع بدماثة الخلق والقوة والقدرة علي اتخاذ القرار وقد ظهر ذلك جلياً في كافة المناصب التى شغلها.

وأضاف أن الراحل الدكتور أحمد عماد الدين كانت له بصمات واضحة في كلية الطب جامعة عين شمس ، من بينها دوره في حصول الكلية علي الجودة والاعتماد الأول عندما كان يتولي وكالة الكلية ، كما كانت له إنجازات ثرية عند تقلده عمادة الكلية اعتمدت علي فكر راجح وتخطيط منظم .

كذلك تحدث رئيس الجامعة عن انجازاته في وزارة الصحة ، وعلاقته الطيبة بزملائه ، داعيا أن يكون علم الفقيد وأعماله صدقة جارية باقية ، مؤكدا أن جامعة عين شمس و كلية الطب تكن له كل الحب والامتنان والتقدير .

وفي كلمته قال الأستاذ الدكتور على الأنور ، عميد كلية أنه من الصعب رثاء شخص عزيز ، مشيرا إلي علاقته القوية مع الراحل والتى استمرت علي مدار سنوات .

وأكد أن الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين شخص محبوب من كل تعامل معه ، وأنه ترك علم نافع وصدقة جارية وكافة تلاميذه الذين نهلوا من علمه دائما سيذكرونه.

وتحدث الأستاذ الدكتور طارق يوسف ،المدير التنفيذى للمستشفيات عن تعاملاته مع الراحل الدكتور أحمد عماد الدين والتى لمس خلالها التأنى في اتخاذ القرار والقدرة علي خلق فرق عمل وقيادات في المجال الاكلينيكي ، وقد تتلمذ علي يده أساتذة علي أعلي مستوى فى جراحة العظام .

كما تميز سيادته أيضا فى العمل الإدارى ، وكان متواجد في المستشفيات أثناء عمادته لكلية الطب واستطاع وضع خطط طموحة للمستشفيات ، لافتا إلى أن فكرة تجميع العمليات والرعايات نبعت منه وكانت فكرة سباقة ، والتى تطورت إلي النظام الحالي تحت قيادة الأستاذ الدكتور محمود المتيني .



وأثنى أ.د الظاهر حسن رئيس قسم العظام على روح أستاذه الراحل الذى وصفها بأنها روح مقاتلة ، تحب الحياة ، لافتا إلي أن كان يجمعهما علاقة صداقة طويلة ، فقد كان أيضا أستاذه و المشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة به .

وأوضح أن الفقيد كان له الريادة فى النشر الدولى لعدة موضوعات كما أنه كان دائماً ما يعتمد على روح الفريق سواء على الصعيد العلمى أو الادارى وقد عملت معه العديد من الفرق التى تشغل اليوم مناصب مرموقة .

وأضاف أن أ.د. أحمد عماد الدين كان لا يتأخر فى تقديم يد العون والمساعدة لأى جهة أو شخص وتجلى هذا اليوم فى حفل تأبينه حيث يرثيه محبينه بكلمات مؤثرة عرفان له وتخليدا لذكراه .

واختتم كلمته متمنياً الرحمة للفقيد وأن يجعل مسيرته المهنية والعلمية فى ميزان حسناته وأن يلهم اهله واسرته الصبر .

وفى ختام حفل التأبين تم إهداء درع التكريم المقدم من قسم جراحة العظام لأسرة الراحل الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين.