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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"هى المستقبل"..استاذ جامعى ينصح لطلاب الثانوية العامة 2023 بالالتحاق بهذه الكلية

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أكد الدكتور محمد مرعي، أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، أن كليات الحاسبات والمعلومات شهدت اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية، إذ التحق بها العديد من طلاب الثانوية العامة الذين يرغبون التخصص في مجال التكنولوجيا باعتباره تخصصا فريدا ومواكبا للتطورات الحالية، ويؤهل لسوق العمل من خلال تقنيات رقمية جديدة يتم تدريب الطلاب عليها خلال فترة الدراسة.

وأوضح الدكتور محمد مرعي، ان كليات الحاسبات والمعلومات ببرامجها المميزة هي الافضل في الفترة الحالية وذلك يرجع لفترة الكبيرة في توفير فرص العمل مؤكا ان التكنولوجيا الحديثة هي المستقبل .

 

واوضح ، أن مناهج كلية الذكاء الاصطناعي تنقسم إلى جزئين؛ الأول ثقافي والثاني مواد متخصصة، فيدرس الطالب كل فصل دراسي 7 مقررات دراسية خلال مدة الدراسة، وتعتمد الدراسة بتلك الكليات على نظام الساعات المعتمدة بنحو 144 ساعة على مدار أربعة سنوات.

وقال إن الهدف من التوسع بها وفي برامجها هو المساهمة في إعداد تكنولوجيين تطبيقيين والتعرف على التكنولوجيا الحديثة، كما أن الدراسة فيها تشمل اللغتين العربية والإنجليزية وأغلبها بالإنجليزية خاصة في البرنامج المميز.

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جامعة عين شمس تستضيف ورشة لتعريف الطلاب بالذكاء الاصطناعي

كليات جديدة تواكب سوق العمل مباشرة:

1-  كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأهيل بجامعتى بنى سويف والزقازيق.

2-  كلية الثروة السمكية بجامعات قناة السويس وأسوان وكفر الشيخ.

3-  كلية الذكاء الاصطناعى بجامعات القاهرة وكفر الشيخ وسوهاج تضم تخصصات صناعة الروبوت والألعاب.

4-  قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية توفر العديد من فرص العمل فى مراكز التأهيل والإصابات.

5- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف.

6-  معهد النباتات الطبية والعطرية فى جامعة بنى سويف يؤهل للعمل فى تركيبات الأدوية.

7-  معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر.

8-  قسم الإعلام الأفريقى بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة.

9-  برنامج التكنولوجيا الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة.

10-  كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة.

11- برنامج الترجمة التخصصية من وإلى الألمانية بآداب القاهرة "ساعات معتمدة"

12-  برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها بآداب القاهرة.

13- تخصص الميكاترونيكس بهندسة القاهرة "ساعات معتمدة"

14- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

15- كلية تكنولوجيا وصناعة الطاقة بجامعة الدلتا.

16-   الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.

17-  كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان.

18-  كلية التعليم الصناعى.

19- برنامج جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة "ساعات معتمدة بمصروفات"

20- معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بنى سويف.

21- معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة المنصورة.

22- كلية رياض الأطفال.

23-  معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية.

24- المعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.

25- كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق.

26- كليات ومعاهد التمريض المختلفة لأن سوق الطب المصرى يواجه نقص شديد فى التمريض المؤهل.

27- مركز بحوث ودراسة التنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

28- كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.

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