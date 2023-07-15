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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تستضيف ورشة لتعريف الطلاب بالذكاء الاصطناعي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استضاف مركز التوظيف بجامعة عين شمس تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بالجامعة جلسة فنية لشركة Etica Technology (شركة اتيكا) يوم الخميس 13 يوليو 2023 ، وقد حضر الجلسة حوالي 100 من طلاب جامعة عين شمس كليات حاسبات ومعلومات وهندسة وتجارة.

 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون  الدراسات العليا والبحوث الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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تهدف الورشة التدريبية إلي تعريف الطلاب من مختلف المجالات علي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتقنية GPT3 ، وتدريبهم علي أدوات علوم البيانات وكيفية استكشاف مجالات الذكاء الاصطناعي وتأثير ذلك علي الوظائف المستقبلية.

ويهدف المركز من خلال جانب التعلم عبر التجربة إلى تطوير قدرات ومهارات أبناء جامعتنا بشكل عملي يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها من خلال أنشطة مختلفة على رأسها الجلسات الفنية بالتعاون مع الهيئات والشركات التي تمكنهم من اكتساب رؤى حول مجالات عمل ووظائف و مهارات متنوعة .   
 
 

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