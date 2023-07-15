المتيني يشهد احتفال كلية الألسن باعتماد تسعة من برامجها بحضور مستشار رئيس الجمهورية

شهد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق و وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور صالح هاشم، رئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، فعاليات حفل حصول كلية الألسن بجامعة عين شمس على اعتماد تسعة برامج من برامجها من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

حضر الحفل أيضا الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، والدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشا خفاجى، مدير مركز مضان الجودة بالجامعة، والدكتورة هند أسعد، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية، وداعمو الكلية الاستراتيجيين والأطراف المجتمعية المساهمة في تطوير الكلية بمختلف ركائزها.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، بالتطوير الذي شهدته جامعة عين شمس تحت قيادة الدكتور محمود المتينى، والذى استطاع قهر الروتين والتغلب على جميع العقبات، معرباً عن سعادته بمشاركة كلية الألسن الاحتفال باعتماد تسعة من برامجها، مؤكدا أن كلية الألسن بجامعة عين شمس لها بصمات واضحة، وأن جامعة عين شمس عريقة تمتلك قدرات وإمكانات بشرية مميزة لها دور كبير في المشاركة فى عمليات التنمية في مصر.

وتقدم الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، بخالص الشكر لكلية الألسن وإدارتها، مشيداً بأداء عميدة الكلية والوكلاء وجميع منتسبى الكلية وعملهم المتميز في جميع المناحى التعليمية.

كذلك أشاد بمستوى البحث العلمى بالكلية، والذي يأتى في نطاق خطة الجامعة الاستراتيجية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وخطة مصر 2030، ودور الكلية فى النشر الدولي، إلى جانب المشاركة الفعالة فى دوائر الابتكار، والتى أصبحت تمثل جزءا هاما من العملية التعليمية في ظل جامعات الجيل الرابع والخامس.

كذلك أثنى على التطويرات التى شهدتها الكلية على مستوى البنية التحتية والمعلوماتية والتصحيح الإلكترونى وغيره.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لنواب رئيس الجامعة السابقين والحاليين على جميع مجهوداتهم، وتواصل الشكر والتقدير لجميع المشاركين في هذا الإنجاز الذي توج بالاعتماد البرامجى لما يقرب من 50% من برامج الكلية.

كذلك تطرق رئيس جامعة عين شمس لأهمية التحول الرقمى، لافتا إلى البنية التحتية في الجامعة التى ساعدت في ظل جائحة كورونا وساهمت في دعم الخطى السريعة لمواكبة هذا التحدى، مختتما كلامه بالتأكيد على أن ما تم تحقيقه من تطوير بالجامعة هو جزء مما كنا نأمل بتحقيقه.

فى كلمته، أعرب الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، عن سعادته بالمشاركة في تتويج مسيرة كلية الألسن والوصول لاعتماد تسعة برامج، مؤكدا كونها كلية عريقة ذات تاريخ يمتد من وقت رفاعة الطهطاوي وقد كانت كلية الألسن الوحيدة في مصر لمدة سنوات، وتمكنت من تقديم خريج متميز نفخر به في جميع المحافل.

وتحدث الدكتور صالح هاشم، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، عن تاريخ كلية الألسن العريق، والبدايات بعدد قليل من اللغات حتى وصل عدد اللغات التى يتم تدريسها بالكلية لأكثر من خمس عشرة لغة.

وأضاف أن الكلية على مدار سنوات قدمت خريجين متميزين لسوق العمل تمكنوا من الوصول إلى مناصب بارزة في جميع قطاعات الدولة.

وفي كلمته، قال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث: “إننى دائما أؤمن بأن مصر دولة عظيمة، وخلال رحلتى بالجامعة زاد إيمانى بعظمة مصر وأبنائها الذين يتميزون بقدر كبير من التميز والتفانى”، داعياً الجميع لبذل المزيد من الجهد لتطوير الجامعة وكلية الألسن، والتى تتميز بتاريخ عريق.

بينما تناولت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، خلال كلمتها، حصول الكلية على اعتماد تسعة من برامجها من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، بفضل مجهودات أبناء الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تحت رعاية ودعم من الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، لما قدمه من دعم وإنجاز طوال فترة تولية منصب رئيس الجامعة.

وأشارت إلى أن مجهودات المتيني تعكس رؤيته لجامعات الجيل الرابع التى تقابل التطور السريع في الذكاء الاصطناعي وعصر المعلوماتية التى من شأنها ربط التعليم الجامعي بالإبتكار ومتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.

وفي الختام، كرمت عميد الكلية الحضور وقدمت دروعا وهدايا تذكارية لرئيس الجامعة ونوابه ومنسقي البرامج الحاصلة على الاعتماد ومركز ضمان الجودة بالجامعة والكلية وإلى هيئة الاستشارات الهندسية بالجامعة وعدد كبير من الحلفاء الاستراتيجيين والأطراف المجتمعية.

كذلك تم تكريم عميدة الكلية وإهداؤها درع التكريم تقديرا لجهدها في رفع اسم كلية الألسن جامعة عين شمس عاليا.