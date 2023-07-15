تنسيق الجامعات 2023 .. عميد نوعية عين شمس يكشف شروط النجاح باختبار القدرات

تنسيق الجامعات 2023 ، أكد الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية بجامعة عين شمس أنه بخصوص الطلاب الراغبين فى الالتحاق باختبارات القدرات بالكلية، فإن الكلية لا تنظم أى دورات تأهيلية أو كورسات خاصة باختبارات القدرات.

وأوضح عميد نوعية عين شمس أن اختبارات القدرات لتخصص التربية الفنية تهدف إلى التعرف على إمكانيات واستعداد الطالب لتعلم الفن والتربية الفنية، من خلال الأداء الفني في كل من التعبير الفني (الرسم)، والتصميم الابتكاري، وقدراته على إمكانية توظيف عناصر الفن التشكيلي (النقطة - الخط - الشكل - الظل والنور - اللون)، وكذا قدرته على رسم العناصر والأشكال بطريقة مبسطة وتوظيفها في موضوعات تعبيرية وزخرفية جمالية، وهذه الموضوعات تُستمد من واقع حياتنا اليومية.



وأضاف: "وتأتي اختبارات القدرات في تخصص التربية الفنية في جزأين رئيسيين وهما كالتالي:

أولًا: التعبير الفني (الرسم): (60 درجة) ويهدف إلى التعرف على قدرة الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الفني عن المشاريع القومية المهمة والأحداث الجارية المحلية والعالمية، جمال الطبيعة المصرية والمواقع الأثرية والسياحية في مختلف ربوع مصر، المهن والحرف اليدوية والشعبية في مختلف محافظات مصر، التطور الذي تشهده مصر في الفترة الحالية في جميع المجالات (الصناعية - الزراعية - التكنولوجية - المعمارية – الاقتصادية - .... إلخ)، المناسبات والأعياد الوطنية، والتنسيق الحضاري للمدن والأحداث الرياضية ومحاربة الإرهاب ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع من خلال طرح حلول بنائية لتكوينات ومساحات افتراضية متنوعة بفكر الطالب في المحيط البيئي من خلال تكوينات وعناصر وتأثيرها المباشر على رؤية التكوين وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات الدرجات الظلال والنور (الفاتح والغامق) المختلفة مثل HB , 2B , 3B لما لها من أهمية في إظهار الظلال والنور مع مراعاة النسب بين أحجام العناصر المختارة، كذلك مراعاة الدقة في التنفيذ والأداء والتكوينات والنظافة العامة لورقة الرسم والذي يتم عليهم تقييم العمل الفني.



ثانيًا: اختبار التصميم الزخرفي: (40 درجة):



تم وضعه لقياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والعناصر الفنية في المساحة المحددة للتصميم بحيث تحقق هدف التصميم وموضوعه سواء كان ملصق إعلاني أو طابع بريد أو غلاف كتالوج أو غلاف كتاب أو كارت إهداء .. إلخ.



والتصميم الابتكاري وضع فكرة بسيطة تعتمد على استخدام الرسوم المعبرة عن الفكرة واختيار العناصر الملائمة للتصميم مع استخدام الألوان المناسبة وتناسق الخطوط والمساحات والأشكال للتعبير عن الفكرة المناسبة لتحقيق قواعد التصميم من توافق واتزان بين العناصر المختارة للتصميم، مع مراعاة التوافق اللوني المناسب سواء باستخدام الأقلام الخشبية أو الفلومستر أو غيرها حسب الألوان المتاحة لديك، ويمكن التصفح عن طريق موقع جوجل بالبحث عن تصميمات أغلفة الكتب وتصميم الميداليات و Logo Design – Poster Design .



• الأدوات المطلوب إحضارها أثناء تأدية الاختبار:



1. أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

2. أقلام الفلوماستر.

3. ألوان خشبية.

4. أدوات هندسية (مسطرة، مثلث ، برجل).

5. ممحاة رصاص (أستيكة).

6. سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25× 35سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).

• زمن الاختبار:

ساعتان ونصف (يبدأ الاختبار الساعة 10.30ص) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.



• شروط النجاح:

شروط النجاح في اختبار قدرات تخصص التربية الفنية حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات (الرسم + التصميم الزخرفي)؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

وأكد الدكتور أسامة السيد أنه للالتحاق بتخصص الموسيقى يجب اجتياز اختبارات القدرات، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب لدراسة الموسيقى.

• الهدف من اختبارات القدرات لكليات التربية الموسيقية:

قياس قدرة الطالب ومهارته الموسيقية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات والتي تم تصنيفها إلى ثلاثة أقسام وهي كالتالي:

1. غناء حر (15 درجة)

2. الجانب اللحني (أداء 4 نماذج لحنية) (45 درجة)

3. الجانب الإيقاعي (أداء 4 نماذج إيقاعية) (40 درجة)



• زمن الاختبار:

متوسط زمن اختبار الطالب الواحد (10) دقائق تقريبًا.



• شروط النجاح:

شروط النجاح في اختبار قدرات تخصص التربية الموسيقية حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.