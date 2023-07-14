الحجز مفتوح لأداء اختبار القدرات لعام 2023 لطلاب الثانوية العامة..اعرف الكليات المتاحة

اختبارات القدرات الجامعات 2023.. يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2023 عبر محرك البحث جوجل عن موعد اختبارات القدرات للكليات2023 وخاصة موعد اختبارات كلية التربية الرياضية 2023 في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إجراء اختبارات القدرات للكليات 2023 لطلاب الثانوية العامة للراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات للكليات2023 .

ما هي الكليات التي تحتاج اجتياز اختبارات القدرات 2023 ؟



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي ، أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات للكليات2023، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون- عمارة)- كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان- دمياط- بنها- بني سويف)- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان- كلية التربية الفنية جامعة المنيا- كليات التربية الرياضية- كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة- شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

اجتياز اختبارات القدرات

اجتياز اختبارات القدرات

وأعلنت وزارة التعليم العالي خطوات تسجيل اختبارات القدرات كالاتي:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

- بدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.



- تظهر للطالب بياناته الشخصية التي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب- الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب «علمية – هندسية – أدبية»)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

- يختار الطالب نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.



- تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس، واسم الطالب؛ حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات للكليات2023؛ ليتم الترشيح بناء عليها، وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق 2023 بمراحله الثلاث لطلاب لثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.