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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضة بالأرقام

صدى البلد

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم وعلمي رياضة لطلاب الثانوية العامة، تنسيق الثانوية العامة 2023، أنتهت أمس امتحانات الثانوية العامة وبدأ الكثير من طلاب القسم العلمي البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضة لطلاب الثانوية العامة


ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مؤشرات وتوقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات.

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تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضة لطلاب ثانوية عامة


تنسيق الجامعات 2023، و من خلال السطور التالية نوضح موعد إعلان نتائج تنسيق الثانوية العامة لعام 2023 في جميع المحافظات، ومؤشرات تنسيق الجامعات للعام 2023 في الشعبة العلمية استنادًا إلى تنسيق العام الماضي.

 

ومن المقرر أن يتم تحديد نسب تنسيق الثانوية العامة 2023  من  قبل المجلس الأعلى للجامعات، بناءً على نسب نجاح الطلاب في جميع الشعب لهذا العام.

توقعات تنسيق الجامعات 2023
 

تحدد وزارة التعليم العالي تنسيق الكليات بعد اعتماد نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة، وفقًا لعدد المقاعد الشاغرة في كل كلية وحجم الإقبال عليها، وهذه العوامل لا يمكن تحديدها إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، والتي من المتوقع أن تكون نهاية الشهر الجاري.

 

توقعات تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2022 يمكن للطلاب معرفة توقعات الشعبة العلمية والادبية من خلال هذا الرابط اضغك هنا ،  وانطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا.

 

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق 2023 بمراحله الثلاث لطلاب لثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

 

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