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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب مدارس المتفوقين يختتمون امتحانات الثانوية العامة 2023.. غدا

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

تنتهي غدا السبت  15 يوليو 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM .

حيث يؤدي غدا السبت الموافق  15 يوليو 2023  طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM ،  امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء ـ الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM عدد (1824) طالب/ طالبة 

وكانت قد انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، من يوم الاثنين 12 يونيو 2023

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وأدى طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM طوال الفترة الماضية ، امتحانات مواد : التربية الدينية ، والتربية الوطنية ، والاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) ، مقاييس المفاهيم (اللغة العربية ) ،و اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الانجليزية) ، ومقاييس المفاهيم (الكيمياء) ، و مقاييس المفاهيم (الفيزياء) ، و مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  ، و مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) ، و مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية) ، و اختبار الاستعدادا للقبول بالجامعات (اللغة الاجنبية الثانية ) + مقاييس المفاهيم الغة الاجنبية الثانية ، و مقاييس المفاهيم (الأحياء) ، مقاييس المفاهيم (الرياضيات) ، و اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الاحياء - الجيولوجيا)  ، و اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

وعلى صعيد آخر .. انتهت أمس الخميس الموافق 13 يوليو 2023 ، امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب المدارس العادية ومدارس المكفوفين ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل شهر أغسطس القادم .

 التقديم في المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

و كانت قد فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقدم إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة؛ لقبول الطلاب الراغبين في التقديم في المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، ومدرسة المتفوقين بعين شمس، للعام الدراسي 2023/ 2024 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيستمر فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، و مدرسة المتفوقين بعين شمس، للعام الدراسي 2023/ 2024 حتى يوم  25/ 7/ 2023، للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، و مدرسة المتفوقين بعين شمس هو : http://emis.gov.eg 

مدارس المتفوقين العلوم والتكنولوجيا STEM مدارس Jobs Education

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