طلاب مدارس المتفوقين يختتمون امتحانات الثانوية العامة 2023.. غدا

تنتهي غدا السبت 15 يوليو 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM .

حيث يؤدي غدا السبت الموافق 15 يوليو 2023 طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM ، امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء ـ الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM عدد (1824) طالب/ طالبة

وكانت قد انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، من يوم الاثنين 12 يونيو 2023

وأدى طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM طوال الفترة الماضية ، امتحانات مواد : التربية الدينية ، والتربية الوطنية ، والاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) ، مقاييس المفاهيم (اللغة العربية ) ،و اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الانجليزية) ، ومقاييس المفاهيم (الكيمياء) ، و مقاييس المفاهيم (الفيزياء) ، و مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) ، و مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) ، و مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية) ، و اختبار الاستعدادا للقبول بالجامعات (اللغة الاجنبية الثانية ) + مقاييس المفاهيم الغة الاجنبية الثانية ، و مقاييس المفاهيم (الأحياء) ، مقاييس المفاهيم (الرياضيات) ، و اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الاحياء - الجيولوجيا) ، و اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

وعلى صعيد آخر .. انتهت أمس الخميس الموافق 13 يوليو 2023 ، امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب المدارس العادية ومدارس المكفوفين ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل شهر أغسطس القادم .

التقديم في المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

و كانت قد فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقدم إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة؛ لقبول الطلاب الراغبين في التقديم في المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، ومدرسة المتفوقين بعين شمس، للعام الدراسي 2023/ 2024 .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيستمر فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، و مدرسة المتفوقين بعين شمس، للعام الدراسي 2023/ 2024 حتى يوم 25/ 7/ 2023، للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، و مدرسة المتفوقين بعين شمس هو : http://emis.gov.eg