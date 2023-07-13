وزير التعليم : الجهات السيادية أوقفت تسريب امتحانات الثانوية العامة من 2016

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تسريب امتحانات الثانوية العامة، توقف تماما من بعد عام 2016 ، لافتا إلى أن السر في ذلك تولي جهة سيادية طباعة الأسئلة.

وقال وزير التربية والتعليم ، إن ما يحدث في امتحانات الثانوية العامة تداول وليس تسريبا ، حيث يقوم الطالب بتصوير بعض أجزاء من الاسئلة ولكن يتم ضبط هذا الطالب وحرمانه من الامتحان عام او عامين .

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة هذا العام لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية، ومن بين هذه الإجراءات تغيير رؤساء اللجان بشكل دورى وتدوير العمال بالمدارس وتشديد اجراءات التفتيش لدى دخول الطلاب اللجان وسرعة ضبط أي حالة غش الكتروني يتم رصدها ، ومنع التحويلات بين لجان امتحانات الثانوية العامة ، وتجديد الدماء داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 إلى أن منظومة امتحانات الثانوية العامة ليست مسئولية الوزارة وحدها، بل بالمشاركة مع العديد

من الوزارات والجهات المعنية التي تتعاون مع الوزارة، موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة التي ساهمت في حسن سير الامتحانات لهذا العام.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 أنه حريص على حصول كل طالب على حقه كاملا، مشيرا إلى أن سيكون متاحا خلال التظلمات للطلاب الاطلاع على كراسة الأسئلة والبابل شيت.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 الشكر والتقدير للقائمين على امتحانات الثانوية العامة، وجميع مديرى المديريات والعاملين بغرف العمليات فى جميع المحافظات، لجهودهم وحسن إدارتهم والتزامهم بتطبيق التعليمات والإجراءات الخاصة بالعملية الامتحانية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 أن الوزارة بذلت أقصى جهودها لإتمام الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة، لخدمة أبنائها الطلاب، حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى أنه تم إعداد الامتحانات هذا العام من خلال سحب الامتحان من بنوك الأسئلة، على أن يتم مراجعتها من قبل 10 خبراء لمراجعتها وتنظيمها واعتمادها.