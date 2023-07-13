مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 | نسبة النجاح في العربي تتجاوز 90%

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن مؤشرات سارة لـ نتيجة الثانوية العامة 2023

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : نطمئن الجميع قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، بأن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 تجاوزت 90٪؜.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : تجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 1.5% من عدد الطلاب.

كما كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أنه من ضمن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 ، أن نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية تجاوزت 91% فأكثر، لافتا إلى أن نسبة الحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت 20% من عدد الطلاب.

وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال لقائه بغرف العمليات أن مؤشرات أخرى بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023 ، لافتاً إلى أن مؤشرات تصحيح مادة الكيمياء جيدة، مشيرًا إلى أن تصحيح 260 ألف ورقة أي ما يعادل نصف أوراق إجابة الامتحان، أظهر حصول عدد 1000 طالب على الدرجة النهائية، وعدد 5000 طالب حصل على 95% فأكثر، لافتًا إلى أن هذه النتائج مبشرة جدًا، وأن كل طالب سيأخذ حقه.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

حسم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار حول موعد نتيجة الثانوية العامة 2023.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “من المتوقع أن يكون موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل الشهر القادم”.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، سيكون برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، بشكل مجاني لا يحتاج لدفع أي مصاريف إلكترونية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ولكن برقم الجلوس فقط.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

كما يمكن ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/

ويظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/MOHESREGYPT?mibextid=LQQJ4d