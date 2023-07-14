عميد حقوق عين شمس: استعدادات مبكرة للعام الدراسي الجديد 2023

كشف الدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن الكلية تعمل علي مدار العام لتقديم أفضل خدمة للطلاب حيث بدأت الكلية في التجهيز والتحضير للعام الدراسى الجديد .



وأضاف عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس أنه بعد اجتماع مجالس الأقسام بمختلف الشعب العربية والإنجليزية والفرنسية ، تم بدء توزيع المحاضرات الخاصة بالعام الدراسى القادم على الأساتذة.



وأكد أن الكلية تعمل على قدم وساق فى تهيئة المدرجات والقاعات الدراسية، خاصة وأن كلية الحقوق من الكليات التى تشهد أعداد كبيرة من الطلاب، لافتا إلى أن هناك عمليات إنشاء مدرجين بسعة كبيرة سيكونا إضافة للكيلة .



وأشار عميد حقوق عين شمس إلى أنه يتم أيضا مراجعة المدرجات الآخرى من حيث البنية التكنولوجية .

وكان قد استقبل الدكتور محمد صافى ، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، السيد المهندس أسامة الفيومى، رئيس محور تكنولوجيا المعلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، والوفد المرافق لسيادته، حيث تم بحث آليات تطوير مكتبة الكلية، وبحيث تزود ببرنامج إلكتروني حديث لفهرسة محتواها تسهيلا للاطلاع عليه.





ويأتي ذلك استكمالا للتعاون بين كلية الحقوق جامعة عين شمس ومركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتنفيذا للبروتوكول الموقع بينهما منذ عام بحضور ورعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة.

وقد أشاد عميد الكلية بالتعاون القائم بين الجهتين منذ عام بشأن إتاحة محتوى البوابة التشريعية بالمركز من تشريعات واتفاقيات دولية وأحكام قضائية لطلاب الكلية مرحبا باستمرار هذا التعاون والتوسع فيه.

وأشاد المهندس أسامة الفيومى بالتعاون بين المركز والكلية، وعبر فى أعقاب زيارته للمكتبة عن إعجابه بمحتواها، ومعتبرا مشروع تطويرها مشروعا قوميا فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.