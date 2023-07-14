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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. برنامج تدريبي لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والموافقة على هيكل تنظيمي موحد للمستشفيات الجامعية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الحجز مفتوح لأداء اختبار القدرات لعام 2023 لطلاب الثانوية العامة..اعرف الكليات المتاحة
اختبارات القدرات الجامعات 2023.. يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2023 عبر محرك البحث جوجل عن موعد اختبارات القدرات للكليات2023 وخاصة موعد اختبارات كلية التربية الرياضية 2023 في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إجراء اختبارات القدرات للكليات 2023 لطلاب الثانوية العامة للراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات للكليات2023 .

جامعة حلوان تعلن عن إجراء اختبارات القبول لمنتخب كرة القدم
أعلنت جامعة حلوان عن عقد اختبارات لاختيار اللاعبين الجدد المميزين لتمثيل منتخب الجامعة لكرة القدم  للموسم الجديد واسبوع شباب الجامعات.

 

إعداد القادة: البرنامج التدريبي يهدف لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس وتطوير قدراتهم
بدأت فعاليات اليوم الرابع من البرنامج التدريبى لأعضاء البعثات والمهمات العلمية، الذي ينظمه معهد إعداد القادة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد، وإشراف  الدكتور محمد سمير حمزة، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات.

 

التعليم العالي: الموافقة على هيكل تنظيمي موحد للمستشفيات الجامعية
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، امس الخميس، اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور وليد أنور أمين المجلس، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات،  وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضة بالأرقام
تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم وعلمي رياضة لطلاب الثانوية العامة، تنسيق الثانوية العامة 2023، أنتهت أمس امتحانات الثانوية العامة وبدأ الكثير من طلاب القسم العلمي البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

وظائف متاحة في جامعة عين شمس.. تفاصيل
أعلنت جامعة عين شمس التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الموقع الإلكتروني لـ بوابة الوظائف الحكومية، عن توفر وظائف خالية بالجامعة، حيث تحتاج إلى تعيين 8 أطباء أسنان مقيمين عن طريق الإعارة.

إعداد القادة: البرنامج التدريبي يهدف لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس وتطوير قدراتهم
بدأت فعاليات اليوم الرابع من البرنامج التدريبى لأعضاء البعثات والمهمات العلمية، الذي ينظمه معهد إعداد القادة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد، وإشراف  الدكتور محمد سمير حمزة، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات.

التعليم العالي: الموافقة على هيكل تنظيمي موحد للمستشفيات الجامعية
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، امس الخميس، اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور وليد أنور أمين المجلس، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات،  وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

طلاب مدارس المتفوقين يختتمون امتحانات الثانوية العامة 2023.. غدا
تنتهي غدا السبت  15 يوليو 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM .

 

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