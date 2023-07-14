جامعة حلوان تعلن عن إجراء اختبارات القبول لمنتخب كرة القدم

أعلنت جامعة حلوان عن عقد اختبارات لاختيار اللاعبين الجدد المميزين لتمثيل منتخب الجامعة لكرة القدم للموسم الجديد واسبوع شباب الجامعات.

وتستضيف جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر والذي يهدف لتوفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية المثرية خلال شهر سبتمبر المقبل، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وأعلن الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تستعد على قدم وساق لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر الذي يعد من أهم وأقوى الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية ويحظى باهتمام قوي من الدولة المصرية، وهو ما جعل الجامعة تهتم بأدق التفاصيل ليخرج بأكثر صورة مشرفة يذكرها التاريخ.

تقام الاختبارات أيام الأحد والاثنين الموافق

١٦ - ١٧ يوليو على ملاعب الخماسي داخل الحرم الجامعي في تمام الساعة العاشرة صباحا .

هذا وتقام الاختبارات تحت ريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وعناية الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، والأستاذ أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي بالجامعة، المدير الفني للمنتخب الدكتور محمد حسنين .