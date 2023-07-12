اعلن المركز الأكاديمي للثقافة والفنون “سيد درويش” عن بدء الدورات التأهيلية للالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ علي النحو التالي :

- دورات تأهيلية للالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار .

- دورات تأهيلية للالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى العربية لمر ( دون العالية - العالية ) .

- دورات تأهيلية للالتحاق بالمعهد العالي للباليه .

- دورات تأهيلية للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية .

- دورات تأهيلية للالتحاق بالمعهد العالي للسينما .

- دورات تأهيلية للالتحاق بالمعهد العالي للفنون الشعبية .

- دورات تأهيلية للالتحاق بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية .

ولمزيد من المعلومات يرجي الاتصال علي الرقم الاتي :

01061122312 او المراسلة علي نفس الرقم WhatsApp

Email : [email protected]

واوضح أن جميع الدورات التأهيلية المقدمة للالتحاق بمعاهد الاكاديمية او مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية تُعد دورات تأهيلية فقط وغير ملزمة او شرط لدخول معاهد الاكاديمية او مدرسة الفنون.