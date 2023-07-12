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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء الدورات التأهيلية للالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون

المركز الأكاديمي
المركز الأكاديمي للثقافة والفنون سيد درويش

اعلن المركز الأكاديمي للثقافة والفنون “سيد درويش” عن بدء الدورات التأهيلية للالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ علي النحو التالي :

- دورات تأهيلية للالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار .

- دورات تأهيلية للالتحاق بالمعهد العالي للموسيقى العربية لمر ( دون العالية - العالية ) .

- دورات تأهيلية للالتحاق بالمعهد العالي للباليه .

- دورات تأهيلية للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية .

- دورات تأهيلية للالتحاق بالمعهد العالي للسينما .

- دورات تأهيلية للالتحاق بالمعهد العالي للفنون الشعبية .

- دورات تأهيلية للالتحاق بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية .

ولمزيد من المعلومات يرجي الاتصال علي الرقم الاتي :

01061122312 او المراسلة علي نفس الرقم WhatsApp

Email : [email protected]

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واوضح أن جميع الدورات التأهيلية المقدمة للالتحاق بمعاهد الاكاديمية او مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية تُعد دورات تأهيلية فقط وغير ملزمة او شرط لدخول معاهد الاكاديمية او مدرسة الفنون.

أكاديمية الفنون المركز الأكاديمي
الدورات التأهيلية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية المعهد العالي للسينما المعهد العالى للفنون المعهد العالي للفنون المسرحية المعهد العالي للفنون الشعبية المركز الأكاديمي للثقافة والفنون سيد درويش

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