أخبار التعليم.. توجيهات عاجلة من وزير التعليم العالي بشأن اختبارات القدرات.. تفاصيل.. انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 غدا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

توجيهات عاجلة من وزير التعليم العالي بشأن اختبارات القدرات.. تفاصيل

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة جميع الخدمات الإلكترونية والوسائل التوضيحية التي من شأنها مساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

قبل أدائها غدا بلجان الثانوية العامة 2023|مواصفات ودرجات امتحانات الأحياء والفلسفة والجبر



يستعد طلاب الثانوية العامة 2023 لأداء امتحان الأحياء 2023 لشعبة علمي علوم، وامتحان الجبر 2023 لشعبة علمي رياضة، وامتحان الفلسفة 2023 لشعبة أدبي، غدا الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات بتشيرت مطبوع عليه "دفعة تلت التسعة كام"

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وتحديدا على جروبات طلاب الثانوية العامة، صور تيشيرتات صممها الطلاب لارتدائها آخر يوم امتحانات.

حصول علماء على جوائز الدولة.. حصاد مركز بحوث وتطوير الفلزات 2022/2023

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اهتمام الوزارة بالنهوض بدور المراكز البحثية، وتنفيذ خطة الدولة بربط البحث العلمى بقطاع الصناعة، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتوجيه الخطط البحثية لخدمة عملية التنمية بجميع القطاعات، خاصة مجالات الصناعة والزراعة والصحة ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى الدعم الذى تقدمه الدولة للنهوض بالبحث العلمى وتطوير المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وتعظيم دورها المجتمعي، وتحقيق التكامل بينها وبين الأقاليم الجغرافية التي تنتمى إليها، وكذا دعم الباحثين وتوفير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المخرجات البحثية القابلة للتطبيق، ونشر ثقافة البحث العلمى في المجتمع.

تنسيق الجامعات 2023.. مميزات البرنامج المكثف بكلية التمريض حلوان بالتفاصيل

أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان عن كل ما يخص البرنامج المكثف، وقبول دفعة جديدة من الطلاب المتقدمين للدراسة بالبرنامج، وذلك للطلبة الحاصلين على درجة جامعية أولى، بكالوريوس / ليسانس، وتسبقها الثانوية العامة علمى علوم.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 غدا| والتعليم: ترقبوا النتيجة بعد أسبوعين

تنتهي غداً، الخميس الموافق 13 يوليو 2023، امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس الثانوية العامة العادية والمكفوفين، بينما تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين يوم السبت القادم الموافق 15 يوليو 2023.

امتحانات الثانوية العامة 2023| بدء امتحان الاقتصاد بلجان المكفوفين

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المكفوفين اليوم، الأربعاء 12 يوليو 2023، امتحان الاقتصاد.