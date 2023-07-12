امتحانات الثانوية العامة 2023| بدء امتحان الاقتصاد بلجان المكفوفين

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المكفوفين اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 امتحان الاقتصاد .

ويستمر زمن امتحان الاقتصاد في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المكفوفين من 9 صباحا حتى 11 صباحا

وكان قد أدى أمس الثلاثاء 11 يوليو 2023 ، طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية)

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المكفوفين غدا

وحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين ،بدأت امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين من الاثنين 12 يونيو 2023 ومن المقرر أن تستمر حتى غداً الخميس 13 يوليو 2023

وقد امتحان طلاب الثانوية العامة 2023 المكفوفين حتى الآن ، الامتحانات الاتية :

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : التربية الوطنية

السبت 17 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الاولى

الاحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الثانية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الاولى

الاربعاء 21 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الثانية

السبت 24 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الاولى

الاحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الثانية

اجازة عيد الاضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفلسفة والمنطق

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 6 يوليو 2023 : علم النفس والاجتماع

الاحد 9 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الثانية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد طلاب مدارس المكفوفين الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يبلغ (255) طالب/ طالبة على مستوى الجمهورية

وقد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المحتوى الدراسي لمدارس المكفوفين، لتشتمل على بعض الأنشطة التعليمية والمعالجات بما يتلاءم مع ظروفهم بهدف استثمار طاقاتهم، وتصميم البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الجوانب الأدائية لهم وإظهار مواهبهم وقدراتهم وتوظيف الحواس الأخرى لديهم.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على دعم وتطوير مدخلات العملية التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة بالإضافة إلى تنمية قدرات المعلمين، ودعم العملية التعليمية بتحويل بعض المناهج باستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة كتحويل بعض مناهج نظام التعليم الجديد بالطريقة الناطقة للمكفوفين.